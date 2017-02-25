«Собирайся, народ – Масленица идет!» - областная детско-юношеская библиотека приглашает маленьких мурманчан и их родителей на семейный познавательно-игровой праздник

26 февраля в 13.00 Мурманская областная детско-юношеская библиотеке приглашает младших школьников и их родителей на семейный познавательно-игровой праздник «Собирайся, народ - Масленица идет!»

Юные читатели и их родители познакомятся с историей и традициями празднования Масленицы на Руси. Ребята смогут проявить смекалку и ловкость, участвуя в различных народных играх, эстафетах и конкурсах, а также разгадают веселые «блинные» загадки, вспомнят пословицы и поговорки, частушки, стихи о Масленице и русских блинах.