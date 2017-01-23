Собственникам нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, пора оформить письменные договоры энергоснабжения с филиалом «КолАтомЭнергоСбыт»

В связи с изменением действующего законодательства с 1 января 2017 года собственники нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, обязаны заключить письменные договоры энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями.

С указанной даты поставка электрической энергии в нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, должна осуществляться исключительно на основании договоров энергоснабжения, заключенных в письменной форме с гарантирующим поставщиком электрической энергии АО «АтомЭнергоСбыт» в лице филиала «КолАтомЭнергоСбыт».

Исполнители коммунальных услуг (управляющие компании, ТСЖ, ТСН, ЖСК) не вправе поставлять электрическую энергию собственникам нежилых помещений в МКД и требовать оплату за поставленную электрическую энергию в такие нежилые помещения. При этом собственники нежилых помещений обязаны оплатить исполнителям коммунальных услуг стоимость электроэнергии, потребляемой при содержании общего имущества многоквартирного дома.

Договоры энергоснабжения должны быть заключены с гарантирующим поставщиком в срок до 31 января 2017 года.

При отсутствии письменного договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком у собственника нежилого помещения возникает обязанность оплачивать стоимость бездоговорного потребления электрической энергии, объем которого будет определятся расчётным способом и значительно превышать объем электроэнергии, определенный по приборам учёта.

Для заключения договора энергоснабжения с АО «АтомЭнергоСбыт» необходимо обратиться с заявлением на заключение договора энергоснабжения с приложением необходимых для заключения договора технических и юридических документов в соответствующие центры обслуживания филиала «КолАтомЭнергоСбыт».