Сочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсий

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал о том, что финансовое министерство пообещало покрыть из федерального бюджета потери ПФР из-за снижения ставки страховых взносов до 21%. Однако в этом случае Пенсионному фонду придётся конкурировать за деньги бюджета, что в свою очередь может повлиять на размер пенсий, сообщает РИА «Новости».

- Минфин говорит, что покроет сокращение поступления страховых взносов из средств (федерального) бюджета, но непонятно, за счёт каких источников, - отметил глава ПФР. «Коллеги считают, что они дадут нам из бюджета столько денег, чтобы нам размер пенсий сохранить. Но никаких гарантий нет. Бюджет утверждается каждый год. Каждый год идёт новое обсуждение, гарантии получения полной суммы не будет», - добавил Дроздов и отметил, что в этом случае фонд будет должен конкурировать за эти средства федерального бюджета с другими отраслями.

- Не будет определенной стабильности. Мы считаем, что это большие риски и такое решение в конечном итоге отразится на пенсионных правах и размере пенсий, - пояснил он. По его мнению, для ПФР гораздо надежнее иметь достаточный тариф страховых взносов, которые могут обеспечить необходимый уровень пенсий, а также адекватное формирование пенсионных прав граждан страны. Он пояснил, что переход на формулу 21/21 по сути налоговым маневром не является, так как сами по себе страховые взносы не являются налогом. Они формируют пенсионные права граждан, то есть являются возмездным адресным платежом.

Напомним, что в феврале стало известно о том, что в ходе обсуждения вопроса налогов в качестве одной из главных мер для оживления экономики в следующем политическом цикле обсуждается понижение стоимости труда. Одна из рабочих версий маневра – снизить с 30% до 21% страховые взносы и повысить НДС с 18% до 21%. Минфин выступил с предложением понизить ставку страховых взносов только за счет взноса в ПФР до 13%.