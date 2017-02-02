Социальные дома на улицах Декабристов и Генералова Мурманска сданы в эксплуатацию – проверили мэр и депутат Госдумы

Сегодня депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Веллер побывал в жилом комплексе на улицах Декабристов и Генералова и оценил качество построенных домов. В мероприятии приняли участие глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов, представители администрации города Мурманска, Общероссийского народного фронта, депутат Мурманской областной думы Лариса Круглова.

Строительство четырех домов на улицах Генералова и Декабристов на 108 квартир началось весной 2016 года. На сегодняшний день дома приняты в эксплуатацию, будущие жильцы уже осматривают квартиры.

– Дома готовы к заселению. Прежде чем жильцы получат ключи от новых квартир, необходимо оформить соответствующие документы. Как правило, это процедура занимает около полутора месяцев, – рассказал глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов.

Преображение микрорайона Жилстрой началось в 2012 году. Именно тогда первыми пошли под снос ветхие дома на улице Генералова, на месте которых возведены современные трехэтажные здания. В этом году заселены еще два новых дома на 60 квартир на улицах Фрунзе, 18 и Генералова, 6/24.

Стоит отметить, что Мурманск опережает сроки выполнения федеральной программы по переселению граждан из ветхого аварийного жилья. Она обязывает муниципалитеты расселить граждан, проживающих в домах, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Отчет о построенных домах муниципалитет должен предоставить в федеральный центр до 1 сентября 2017 года.

– В городе будет продолжена преемственность политики в сфере социального строительства. Программа переселения из ветхого и аварийного жилья по-прежнему остается одним из приоритетных направлений работы городских властей, – подчеркнул депутат Государственной Думы Алексей Веллер.

Муниципальная программа, которая предусматривает снос и расселение домов, признанных аварийными после января 2012 года, будет продолжена. В бюджете города предусмотрены денежные средства на ее реализацию.

– Сегодня эксперты высоко оценили качество построенных домов. Отрадно, что при строительстве этих объектов были учтены замечания жильцов других социальных домов, – отметила сопредседатель регионального штаба отделения ОНФ, депутат Мурманской областной Думы Лариса Круглова.

– В Мурманске программа переселения из ветхого и аварийного жилья успешно реализуется. Однако во многих других населенных пунктах, например Умбе, жильцы недовольны качеством социальных домов, – сказал эксперт региональной рабочей группы ОНФ Андрей Левин.

Депутат Государственной Думы Алексей Веллер выразил готовность принять участие в решении этого вопроса и отправиться в поселок со специальной комиссией.