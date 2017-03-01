Социальные пенсии увеличат с 1 апреля на полтора процента – проект Минтруда

Об этом говорится в проекте постановления правительства, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Подготовил документ Минтруд России.

Рост будет именно таким, потому что настолько увеличился прожиточный минимум пенсионера за прошлый год, посчитали в Росстате. А социальная пенсия индексируется не на процент инфляции, как страховая пенсия по старости, а на столько, на сколько увеличивается прожиточный минимум пенсионера, пишет «Российская газета».

В пояснительной записке к документу уточняется, что в 2015 году прожиточный минимум пенсионера в среднем по стране составил 7965 рублей. А в 2016 году - 8081 рубль, разница - полтора процента.

Таким образом, на такую величину повысят пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, членов их семей, пенсии участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», людей, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей. Также - пенсии работников летно-испытательного состава, надбавки к пенсии за выслугу космонавтам и членам их семей, работникам летно-испытательного состава.

Всего индексация должна увеличить уровень пенсионного обеспечения 3,9 миллиона пенсионеров, говорится в пояснительной записке к документу. Там же указывается, что в итоге средний размер социальной пенсии вырастет на 129 рублей - до 8774 рублей.