Сокращение расходов стало основной формой приспособления россиян к кризису

Россия в конце 2016 года стала медленнее выбираться из рецессии, следует из оценки Минэкономразвития: обвалилось потребление. Если оценка верна (официальную опубликует Росстат на этой неделе. – Ред.), то ожидавшегося к началу 2017 года завершения спада не произошло, пишут «Ведомости».

Оборот розницы – главный индикатор потребления – в декабре ускорил спад, несмотря на предпраздничный период. Для ритейла IV квартал и особенно декабрь вышли тяжёлыми: у «Дикси» упала выручка – среди публичных ритейлеров такое произошло впервые более чем за 10 лет; у «Магнита» рост выручки оказался самым низким за 11 лет; у «Пятерочки» рост выручки в последние три месяца последовательно замедлялся.

По данным опросов ритейла, которые проводит Росстат, в конце года на снижение спроса жаловались 33%, в III квартале – четверть. Покупатели стали ещё больше экономить.

Очередная волна спада потребления – следствие исчерпания сбережений у среднего класса и его перехода в режим ещё большей экономии, поделилась с газетой итогами обследования домохозяйств директор Института социальной политики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова: «Раньше были либо отказы от покупок, либо выбор более дешевых (аналогов) – теперь и то, и то». Так вели себя 60% населения, теперь к ним присоединились ещё 15%.