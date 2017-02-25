«Солдатские мемуары» - в Мурманском областном краеведческом музее состоится заседание Мурманского телевизионного клуба

26 февраля в 13.00 в Мурманском областном краеведческом музее состоится заседание Мурманского телевизионного клуба, посвященное Дню защитника Отечества. Тема встречи – «Солдатские мемуары», на которой гостям продемонстрируют фрагменты кинолент о ветеранах Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в том числе и об Иване Алексеевиче Бородулине, Полном кавалере ордена Славы, Почетном гражданине города-героя Мурманска.

Организаторы клуба, телепродюсер Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин, предлагают всем, кто придёт на эту встречу, вспомнить тех, кто защищал нашу Родину во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Вход свободный.

Наша справка:

Иван Алексеевич Бородулин родился 8 ноября 1921 года в городе Петрограде в семье рабочего. После окончания средней школы в 1939 году Иван поступил в Ленинградский горный институт, однако, продолжить учёбу помешала война.

Вскоре после начала Великой Отечественной войны Иван Бородулин был направлен на специальные разведывательные курсы в Москве. В 1942 году был призван в Красную Армию и с апреля того же года участвовал в боях с захватчиками на Волховском и Карельском фронтах, защищал город Мурманск. Награждён орденами Отечественной войны 1-й степени, Славы 3-х степеней, медалями. Скончался 8 февраля 1997 года.

В городе Мурманске, перед домом № 36 по улице Карла Маркса где жил ветеран, установлен Памятный знак. Его имя носит школа № 26 Мурманска. Также ежегодно проводится турнир по дзюдо памяти Полного кавалера Ордена Славы, Почётного гражданина города-героя Мурманска Ивана Алексеевича Бородулина.