Состоялась встреча с президента России Владимира Путина с председателем правления ГМК «Норникель» Владимиром Потаниным

Глава «Норникеля» проинформировал президента об итогах работы компании за 2016 год и текущей деятельности компании.

«У нас стартовала долгосрочная программа развития, рассчитанная до 2023 года. В результате реализации этой программы у нас должен увеличиться объём производства руды в полтора раза, объём обогащения - почти в два раза. И должно произойти очень серьёзное омоложение мощностей, мощности в «Норникеле» станут самыми современными и самыми крупными в мире. Полагаем, что это будет самое эффективное горно-металлургическое предприятие», - сказал Владимир Потанин. По его словам, четверть инвестиций - 250 млрд рублей - пойдет на решение экологических проблем.

«Надеемся, что все эти планы мы успешно осуществим с определенной государственной поддержкой, необходимой в таких больших и масштабных проектах», - заявил глава «Норникеля».

Президент России Владимир Путин поручил генеральному директору ГМК «Норникель» наладить прямые контакты с местными и федеральными властями по решению проблем переселения и трудоустройства высвобождающихся работников.

На встрече с главой государства Потанин отметил, что «план (по решению кадровых проблем вместе с властями), который был бы эффективен, у нас на настоящий момент пока не выработан». Путин рекомендовал заняться подготовкой такого проекта.

Руководитель ГМК заверил, что уделяет много внимания кадровым проблемам. «Дело в том, что облик нашего работника за последние 10-15 лет изменился. Это стал гораздо более требовательный россиянин, которому необходим уже и широкополосный интернет, и определенные услуги в городе, и спорт, и развлечения, и кино. Мы над этим много работаем», - сказал Владимир Потанин. По его словам, «в связи с техническим перевооружением, необходима переподготовка людей, повышение их квалификации». "При закрытии никелевого завода нам удалось перераспределить с этого производства на другие около 1600 человек. При этом 1000 человек из них прошли переподготовку, и примерно половина даже получили новые специальности», - сообщил гендиректор «Норникеля».

Он уточнил, что у предприятия «есть специальная программа по переселению людей на материк», по которой ежегодно переселяются до 500 человек, а «Норникель» помогает им в получении новых квартир. «Средний уровень заработной платы у нас превышает 90 тысяч рублей - одна из самых высоких зарплат в стране», - добавил Владимир Потанин.