Состоялся областной фестиваль замещающих семей

Сегодня в Мурманском областном центре дополнительного образования детей «Лапландия» состоялся фестиваль замещающих семей. В нем приняли участие около 200 замещающих родителей из всех муниципалитетов Мурманской области. Со словами приветствия к участникам форума обратилась заместитель губернатора Инна Погребняк.

Как отметила заместитель губернатора, встречи на площадке «Лапландии» стали доброй традицией. Они дают возможность замещающим родителям пообщаться между собой в неформальной обстановке, а самое главное – собрать вместе таких замечательных, красивых и умных детей.

«От всего сердца благодарю вас за ваш колоссальный труд, за то, что отдаете детям свое сердце. Сегодня в нашем сложном мире вы окружили детей любовью и заботой, вы учите их дружбе и верности, умению заботиться о других и вовремя приходить на выручку, умению прощать и великому чувству любви», – подчеркнула Инна Погребняк.

Заместитель губернатора также сообщила, что в течение месяца в правительстве Мурманской области будет организован круглый стол с участием представителей организаций, объединяющих замещающие семьи. Это позволит выявить системные проблемы, а также определить конкретные направления, в которых правительство Мурманской области может оказать помощь.

От имени губернатора Марины Ковтун Инна Погребняк вручила Благодарственные письма замещающим родителям, внесшим значительный вклад в сохранение и укрепление семейных ценностей, достойное воспитание детей, занимающим активную жизненную позицию. Благодарственные письма губернатора Мурманской области получили Галина Брацлавская, Наталья Вишневская, Елена Желиховская, Валентина Тетерина, Екатерина Тропина, Любовь Фадеева, Галина Черновицкая, Любовь Шайдурова, Лидия Шангина.

Также в рамках фестиваля состоялись региональные этапы и награждение победителей конкурсов замещающих семей «Папа, мама, я – спортивная семья», «Семья талантами богата». Получили награды призеры заочного фотоконкурса «Моей семьи счастливые моменты» и конкурса видеороликов «Семья – основа державы».