Сотрудниками полиции по горячим следам раскрыто ограбление салона сотовой связи в Гаджиево и закусочной в Мурманске

В ОМВД России по ЗАТО Александровск поступило сообщение от продавцов салона сотовой связи о хищении открытым способом двух дорогостоящих мобильных телефонов.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили продавца салона и установили, что утром в помещение зашел неизвестный и открыто похитил средства связи, после чего скрылся на автомобиле. Общая стоимость похищенных телефонов составила 40 тысяч рублей.

Сотрудниками уголовного розыска была изъята видеозапись с камер видеонаблюдения салона, на основе которой была подготовлена ориентировка с приметами подозреваемого в грабеже. Ориентировку направили во все отделы мурманской полиции.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый – ранее судимый житель Мурманска 1982 года рождения – был опознан сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску, которые разыскивали его за ограбление закусочной. Мужчина после того, как уехал из Гаджиево, в Первомайском округе областного центра открыто похитил из помещения закусочной кассовый ящик для хранения денежных средств, в котором находились деньги в сумме более 2,5 тысяч рублей.

Сотрудники Первомайского уголовного розыска в этот же день задержали жителя Мурманска в момент сбыта похищенного имущества и доставили в отдел полиции. Мужчина признался в совершении грабежей и рассказал, что похищенные в Гаджиево телефоны успел продать в Мурманске. Кассовый ящик из закусочной был у него изъят в момент задержания.

Как сообщает песс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении мурманчанина возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.