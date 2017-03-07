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Мурманская область. Арктика07.03.17 07:30

Сотрудники Госавтоинспекции выявили нарушения на дорогах в г.Полярные Зори

Несмотря на то, что по календарю весна уже наступила, на территории Мурманской области сохраняется зимняя погода со снегопадами и лёгким морозом. Такие погодные условия негативно влияют на эксплуатацию автомобилей и автодорог, меняются особенности движения транспорта, считают сотрудники ГИБДД региона, которые  на постоянной основе проводят обследование состояния улично-дорожной сети.

Так, во время очередной проверки содержания дорог в г.Полярные Зори сотрудники Госавтоинспекции выявили немало нарушений: завышение обочины по отношению к проезжей части, снег и лёд на дороге, которые делают проезжую часть скользкой и создают повышенную аварийность. Но наиболее распространенным нарушением стали снежные валы, которые формируются у нерегулируемых пешеходных переходов. За такими сугробами, которые зачастую оказываются выше человеческого роста, практически невозможно заметить пешехода. А если это ребёнок или подросток – увидеть его до того, как он окажется на проезжей части, не представляется возможным. Такие недостатки содержания улично-дорожной сети в разы увеличивают риск дорожно-транспортных происшествий, в том числе и с пострадавшими.

Как сообщает УГИБДД УМВД России по Мурманской области, по результатам проведенного обследования вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

 

 

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