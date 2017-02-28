Сотрудники Мурманских городских парков и скверов восстанавливают декоративные светильники около памятника «Ждущей»

Городские власти уделяют большое внимание модернизации системы освещения, ведь в городе, расположенном за Полярным кругом это не только вопрос безопасности, но и качества жизни мурманчан.

Фонари городской системы «Каскад» работают от единого пульта управления, включаются и выключаются согласно графику, который основан на таблицах освещенности, подготовленных гидрометцентром.

Каждый год Мурманск украшается яркими гирляндами и световыми композиции, которые радуют мурманчан и гостей города.

Но не стоит забывать о том, что необходимо бережно относиться к городским украшениям. Так, на ограждении детской площадки, неподалеку от памятника «Ждущей», были выведены из строя несколько декоративных светильников. И сегодня сотрудники Мурманских городских парков и скверов приступили к их восстановлению.

– Специалисты учреждения ежедневно проверяют состояние городских зон отдыха, – рассказал Александр Накай, директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы». – Все выявленные нарушения устраняются в кратчайшие сроки, чтобы яркое убранство и дальше радовало мурманчан.