Сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства произошедшего в Мурманске ЧП

На месте ЧП на теплотрассе Мурманской ТЭЦ, о котором «Арктик-ТВ» сообщало ранее, ещё ведутся восстановительные работы, а прокурор Мурманской области потребовал провести проверку по факту аварии на участке теплотрассы Мурманской ТЭЦ.

По поручению прокурора области Василия Щербакова органы прокуратуры начали проверку по факту аварии на участке теплотрассы Мурманской ТЭЦ, в результате которой без отопления и горячего водоснабжения остались свыше 750 многоквартирных домов в Мурманске.

В настоящее время сотрудники прокуратуры устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Учитывая социальную значимость вопросов соблюдения прав граждан в сфере ЖКХ и частоту аварийных ситуаций, особое внимание в ходе проверки будет уделено своевременности устранения нарушений, а также эффективности расходования денежных средств, выделяемых на модернизацию вышедшего из строя оборудования ТЭЦ.