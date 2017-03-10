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Мурманская область. Арктика10.03.17 13:13

Создадим современную городскую среду совместными усилиями

Сегодня министр строительства и территориального развития Мурманской области Леонид Кан провел видеоселекторное совещание с руководством муниципальных образований региона о ходе реализации приоритетного проекта правительства Российской Федерации по формированию современной городской среды.

Как сообщил Леонид Кан, в 2017 году правительство России выделило более 20 млрд рублей на реализацию приоритетного проекта.  «Основная цель – выстроить в городах страны безбарьерную комфортную инфраструктуру, доступную всем гражданам. Мурманской области из федерального бюджета на эти цели выделена субсидия в сумме более 115 млн рублей; 2/3 субсидии пойдёт на благоустройство дворовых территорий, 1/3 – на благоустройство территорий общего пользования, например, набережных, проспектов, площадей», – проинформировал глава ведомства.

Леонид Кан также отметил, что в проект будут вложены не только федеральные, но и региональные средства. Сейчас местным властям необходимо провести работу по мониторингу территорий, чтобы расставить приоритеты по их благоустройству. Региональный Минстрой уже разработал проект «дорожной карты» по участию муниципальных образований в проекте.

Руководитель регионального исполнительного комитета общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Мурманской области Максим Сахневич акцентировал внимание, что главным в проекте является активное участие жителей городов и посёлков в формировании списка благоустраиваемых территорий. ОНФ будет осуществлять мониторинг реализации проекта в муниципалитетах, проводить информационные встречи с жителями.

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