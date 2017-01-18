Спасатель «Мурманрыба» ведёт буксировку траулера «Жемчужина» в порт Мурманск

Спасательный отряд Северного ЭО АСР Росрыболовства пришёл помощь траулеру рыболовецкого колхоза, потерявшему ход в Баренцевом море

В Баренцевом море идёт спасательная операция траулера «Жемчужина» мурманского рыболовецкого колхоза. Как «Арктик-ТВ» сообщало, судно потеряло ход из-за намотки сетей на винт. На помощь рыбакам вышло спасательное судно «Мурманрыба» Северного ЭО АСР Росрыболовства.

Как сообщил начальник Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Анатолий Леонтьев, спасательный буксир «Мурманрыба» прибыл в район аварии траулера в условиях полярной ночи и жёстокого шторма. «Спасательное судно взяло на буксир «Жемчужину» и ведёт в порт Мурманск. Предварительное прибытие судов 19 января в 23.00 (мск), – сообщил Анатолий Леонтьев. Он отметил, что на судне «Жемчужина» аварийный дизель-генератор в работе, связь и свет есть, пострадавших на борту нет, рыбаки обеспечены всем необходимым.

«Запас воды и продовольствия в достаточном количестве, угрозы жизни экипажа нет. Разлива нефтепродуктов в море нет. Ситуация под контролем Северного экспедиционного отряда», – уточнил Анатолий Леонтьев.