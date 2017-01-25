Спасатели настоятельно рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте до улучшения погодных условий

Главное управление МЧС России по Мурманской области сообщает о том, что 25 января в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение автотранспорта с 8 часов 40 минут на участке дороги ФАД Р-21 «Кола» с 1547 по 1571 км.

Так же, с 10.00 из-за плохих закрыто движение автотранспорта на участке дороги ФАД Р-21 «Кола» с 1470 по 1510 км. Участки дорог закрыты до улучшения погодных условий.

Для мониторинга и оказания помощи водителям, оказавшимся в снежных заторах, выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Мурманской области.

Спасатели настоятельно рекомендуют водителям, по возможности, воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте до улучшения погодных условий.