Мурманская область. Арктика25.01.17 12:58
Спасатели настоятельно рекомендуют водителям воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте до улучшения погодных условий
Главное управление МЧС России по Мурманской области сообщает о том, что 25 января в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение автотранспорта с 8 часов 40 минут на участке дороги ФАД Р-21 «Кола» с 1547 по 1571 км.
Так же, с 10.00 из-за плохих закрыто движение автотранспорта на участке дороги ФАД Р-21 «Кола» с 1470 по 1510 км. Участки дорог закрыты до улучшения погодных условий.
Для мониторинга и оказания помощи водителям, оказавшимся в снежных заторах, выехала оперативная группа ГУ МЧС России по Мурманской области.
Спасатели настоятельно рекомендуют водителям, по возможности, воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте до улучшения погодных условий.
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