Спасатели рекомендуют учитывать «капризы» северной погоды и соблюдать здравую осторожность

Как передает Мурманский УГМС, наш регион находится под влиянием северной периферии разрушающегося антициклона с центром на юге Скандинавии. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, преобладающая температура воздуха - 7-12°, в отдельных районах при прояснениях понижение -17-25°. Ночью 12 января отмечалась морозная погода, температура воздуха -12-17° при прояснениях -22-27°.

Днём 12 февраля погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся по Баренцеву морю. По Мурманской области ожидается усиление ветра, при прохождении атмосферного фронта снег, метель и повышение температуры воздуха.

Главное управление МЧС России по Мурманской области рекомендует учитывать эти «капризы» северной погоды и соблюдать здравую осторожность. Ухудшение состояния дорог сохранится до конца суток 12 февраля.