Специалисты администрации всех округов Мурманска ежедневно инспектируют дворовые территории

Сегодня проверка стартовала во дворе дома № 25 (корп. 2) по улице Гагарина. Сотрудники отметили расчищенный двор посыпанную песком территорию, очищенные от наледи подъезды.

К сожалению, далеко не все управляющие компании качественно выполняют свои обязанности. В план рейдов включают те адреса, по которым поступали сигналы – заявления и жалобы на неудовлетворительную работу управляющих организаций.

– Только в Ленинском округе с начала года составлено 58 актов об административных нарушениях, – рассказал заместитель начальника отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству управления Ленинского округа Мурманска Павел Саенко. – В случае если управляющая организация не устранит замечание, директор организации будет привлечен к административной ответственности.

Стоит отметить, что штрафы оформляются исключительно в адрес руководителей управляющих организаций, оплатить его он обязан собственными средствами.