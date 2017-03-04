Специалисты библиотек ЗАТО Александровск приняли участие в семинаре-практикуме «Роль библиотеки общеобразовательной организации в обеспечении информационной поддержки современного образовательного пространства»

В Городской детской библиотеке «Мир Детства» г.Снежногорск прошел семинар-практикум «Роль библиотеки общеобразовательной организации в обеспечении информационной поддержки современного образовательного пространства». В семинаре приняли участие специалисты Информационно-методического центра, библиотекари школьных библиотек городов Гаджиево, Полярный, Снежногорск и сотрудники Централизованной библиотечной системы ЗАТО Александровск.

Встреча началась с «визитных карточек», где каждый школьный библиотекарь представил себя и рассказал о своей работе. В ходе семинара обсуждались нормативно-правовое обеспечение деятельности информационно-библиотечных центров, интернет-пространство детских библиотек. Особое внимание было уделено сравнительному анализу читательской активности школьников в ЗАТО Александровск - специально к семинару сотрудники централизованной библиотечной системы провели локальное исследование. Интерес вызвал опыт работы городской детской библиотеки «Мир Детства» по программе «Чтение как открытие».

Участники встречи отметили важность таких мероприятий. Ведь они позволяют обмениваться профессиональным опытом, обсуждать актуальные проблемы и координировать совместную работу.