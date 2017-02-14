Специалисты муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» начинают подготовку к летнему сезону

Самым красивым городом за Полярным кругом Мурманск называют ещёи за оформление зон отдыха. За последние годы в городе появились 27 современных парков и скверов.

Мурманск меняет свой облик в зависимости от времени года. С приходом зимы яркие гирлянды и световые композиции, которыми украшены все округа заполярной столицы, радуют мурманчан и гостей города. Снеговики-музыканты и фонтаны, снежинки и разноцветные сияющие шары, световые олени, совы, лисы, медведи и эльфийские ёлки.

Почти 50 световых конструкций и около 5 тысяч световых элементов будут освещать Мурманск до весны, а потом отправятся «на отдых» до следующего декабря.

В ближайшее время специалисты муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» начнут подготовку наружного декора к летнему сезону.

– Технические детали и элементы оформления города, а также водные конструкции хранятся на складе, – рассказал директор муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай. – Перед началом нового сезона рабочие обследуют оборудование, проведут косметические работы.

Современно оформленные городские территории привлекают большое внимание жителей и гостей Мурманска – круглый год социальные сети буквально переполняются фотографиями счастливых лиц на фоне малых архитектурных форм, световых композиций и фонтанов.