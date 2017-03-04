Весенний подарок от королевы губной гармоники Кристелль БертонВ Мурманске на центральной площади прошла акция по профилактике мошенничеств
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика04.03.17 07:10

Спектакль «Саамская Сказка» посмотрели больше 200 детей из Гаджиево

Артисты Мурманского областного театра кукол побывали в Гаджиево и подарили юным зрителям спектакль «Саамская сказка», который прошел на сцене средней общеобразовательной школы № 279.

«Саамская сказка» – история, наполненная волшебством и очарованием легенд и сказаний севера. У Бабушки Пурги есть любимая внучка - Маленькая Метель, хитренькое существо, похожее на озорную и капризную девчонку. Бабушку Пургу огорчает нежелание внучки помогать другим, не хочет она ни для кого трудиться. Однажды Маленькая Метель встретила на лесной поляне маленького мальчика по имени Тирв, который меняет представление Метели о жизни и отношениях.

Посмотреть на чудесное представление и познакомиться с мурманскими кукольниками пришли больше 200 детей.

29 марта спектакль «Саамская сказка» увидят жители Североморска в Центре досуга молодёжи.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаПоказатели продаж новых автомобилей по итогам года в России снижаютсяОпять «новая экономическая реальность»Ударники капиталистического труда - 30 крупнейших банков России в 2016 году увеличили прибыль в 4,6 раза!
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКПРФ опять на перепутье: в Мурманской области чистка, в центре неопределённость
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
25.02.17: В правительстве РФ активно обсуждаются планы по ограничению оплаты наличными крупных покупок. А как вы относитесь к идее ограничения хождения наличных денег в стране?Проголосовал: 461 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире09:25«Талисман любви». Художественный сериал, 36-38 серия (12+)11:45«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)12:10«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:40«Города и веси: Макарьев». Документальный цикл (12+)13:30«Хорошие новости». Информационная программа14:00«Умка». Детская программа (6+)
-PRO ДеньгиКоличество «займов до зарплаты» в одни руки ограничатУдарники капиталистического труда: российские миллиардеры с начала года стали богаче на 27%-PRO ВалютуДоллар подскочил на 50 копеек, евро – почти на 47 копеекДоллар вырос почти на 3 копейки, евро снизилось на 2 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в феврале превысила показатели выработки электроэнергииКольская АЭС начинает масштабную модернизацию энергоблоков в ходе ремонтной кампании 2017 года-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 мартаОпыт владельцев электроотопления в квартирах Кандалакши пригодится Заполярью и стране-PRO Нефть и газДобыча «чёрного золота» марки Urals в Баренцевом море приносит сегодня небольшую прибыльКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»-PRO ЗаконыСочинские откровения: планируемое снижение ставки взноса в ПФР до 13% может повлиять на размер пенсийМРОТ приравнять к ПМ – здесь не должно быть резких движений - министр Максим Топилин
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения