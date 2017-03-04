Спектакль «Саамская Сказка» посмотрели больше 200 детей из Гаджиево

Артисты Мурманского областного театра кукол побывали в Гаджиево и подарили юным зрителям спектакль «Саамская сказка», который прошел на сцене средней общеобразовательной школы № 279.

«Саамская сказка» – история, наполненная волшебством и очарованием легенд и сказаний севера. У Бабушки Пурги есть любимая внучка - Маленькая Метель, хитренькое существо, похожее на озорную и капризную девчонку. Бабушку Пургу огорчает нежелание внучки помогать другим, не хочет она ни для кого трудиться. Однажды Маленькая Метель встретила на лесной поляне маленького мальчика по имени Тирв, который меняет представление Метели о жизни и отношениях.

Посмотреть на чудесное представление и познакомиться с мурманскими кукольниками пришли больше 200 детей.

29 марта спектакль «Саамская сказка» увидят жители Североморска в Центре досуга молодёжи.