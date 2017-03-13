Спорт приходит в каждый двор

В Мурманске на спортивной площадке, расположенной на улице Копытова, 36, состоялся очередной этап спортивного праздника «Родной двор – родной город». Организатор праздника – комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска – подготовил для горожан интересную программу. Мурманчане смогли поучаствовать в уже полюбившихся веселых стартах и эстафетах, а также в традиционном конкурсе спортивных рекордов. Разнообразие представленных упражнений понравилось даже тем, кто, возможно, давно забросил занятия спортом. Организаторы надеются, что акция поможет таким людям вернуться к активному образу жизни и укрепить здоровье.

По сравнению с прошлым годом программа спортивного праздника изменилась незначительно. Добавились подвижные игры, появилось упражнение на равновесие – «цапля».

– Акция «Родной двор – родной город» – это отличная возможность заняться физкультурой на свежем воздухе, – рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь, – получить заряд положительных эмоций от подвижных игр и эстафет. Сам я регулярно занимаюсь спортом.

Предполагается, что в нынешнем сезоне пройдет 30 туров соревнований, которые каждый раз будут проводиться на новой площадке. Решающий финальный тур, где встретятся все победители конкурса рекордов, намечен на сентябрь.