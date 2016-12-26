г.Полярные Зори

30 декабря – 19.00

На лыжных трассах за каналом состоится «Новогодняя лыжная гонка». Дистанции: женщины 3км, мужчины 6км. Стиль свободный, старт общий. Регистрация участников с 18.00 до 18.30.

г.Полярные Зори. Лыжные трассы за каналом.

6 января – 12.00

Открытое личное первенство Кольской АЭС по лыжным гонкам памяти А.Ф. Пасечника, бывшего работника ЦЦР – спортсмена, организатора. Проводятся с целью почтить память А.Ф. Пасечника, приобщения работников КАЭС и членов их семей к активным занятиям физкультурой и спортом, развитию дружеских связей с другими городами Мурманской области.

Соревнования личные. Допускаются все желающие, написавшие заявление в судейскую коллегию об ответственности за свое здоровье и техническую подготовленность. Юноши, девушки до 18 лет обязаны иметь медицинский допуск.

Дистанции: мужчины, юноши ст. возраста(1999/2000) - 10 км .; женщины, девушки ст. возраста (1999/2000) – 5 км .; девочки, мальчики (2001 и мл.) - 3 км . Стиль классический. Регистрация - с 10.30 до 11.15.

г.Полярные Зори. Лыжные трассы за каналом.