г.Кандалакша

9-11 января - 15.00

Рождественский турнир.

г.Кандалакша, хоккейный корт.

11 января - 18.00

Соревнования по дартсу «Меткий бросок» Вход свободный. Приглашаем молодёжь и подростков старше 12 лет к участию (6+).

г.Кандалакша, ул. Спекова, 4. Подростково-молодёжный клуб «Метеор».

г.Мурманск

Работает каток спорткомплекса «Авангард». Из-за неблагоприятных погодных условий график его работы может быть изменен (уточнить время работы катка можно будет по телефону 24-28-80).

г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».

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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Юность». Сеансы свободного катания начинаются с 14.00.

г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 8а. Стадион «Юность».

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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Льдинка». Открыт ежедневно после 17.00 (по завершению тренировок спортсменов).

г.Мурманск, ул. Беринга, 14а. Стадион «Льдинка».