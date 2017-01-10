Спортивная афиша
г.Кандалакша
10 и 11 января - 15.00
Рождественский турнир.
г.Кандалакша, хоккейный корт.
11 января - 18.00
Соревнования по дартсу «Меткий бросок» Вход свободный. Приглашаем молодёжь и подростков старше 12 лет к участию (6+).
г.Кандалакша, ул. Спекова, 4. Подростково-молодёжный клуб «Метеор».
г.Мурманск
Работает каток спорткомплекса «Авангард». Из-за неблагоприятных погодных условий график его работы может быть изменен (уточнить время работы катка можно будет по телефону 24-28-80).
г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».
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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Юность». Сеансы свободного катания начинаются с 14.00.
г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 8а. Стадион «Юность».
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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Льдинка». Открыт ежедневно после 17.00 (по завершению тренировок спортсменов).
г.Мурманск, ул. Беринга, 14а. Стадион «Льдинка».