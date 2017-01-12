г.Полярные Зори

13 января - 18.30

13 января на горнолыжном комплексе Кольской АЭС «Салма» состоится XI Международный турнир по горным лыжам и сноуборду на призы директора Кольской АЭС и концерна «Росэнергоатом». Соревнования посвящены дню рождения бывшего директора Кольской АЭС Юрия Васильевича Коломцева. Первоначально в директорских соревнованиях принимали участие работники станции и полярнозоринцы. Затем к полярнозоринским спортсменам присоединились спортсмены-любители из городов Мурманской области, а также коллеги с других атомных станций России. Каждый год в соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов. Уже 13 лет команды Балаковской, Калининской, Кольской, Ленинградской АЭС, центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» и спортсмены из Кировска, Апатитов, Мончегорска, Мурманска соберутся на комплексе «Салма» в ночь на старый Новый год. Старты пройдут в ночное время при искусственном освещении. По окончанию состязаний организуется праздничное катание.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма».

г.Мурманск

Работает каток спорткомплекса «Авангард». Из-за неблагоприятных погодных условий график его работы может быть изменен (уточнить время работы катка можно будет по телефону 24-28-80).

г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».

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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Юность». Сеансы свободного катания начинаются с 14.00.

г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 8а. Стадион «Юность».

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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Льдинка». Открыт ежедневно после 17.00 (по завершению тренировок спортсменов).

г.Мурманск, ул. Беринга, 14а. Стадион «Льдинка».