Ловушка под снегом: 7-летний ребёнок провалился в колодец, наполненный водойКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Ой, снег-снежок, белая метелица!.. Говорят, что чистят, только нам не верится
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.01.17 07:20

Спортивная афиша

г.Полярные Зори

13 января - 18.30

13 января на горнолыжном комплексе Кольской АЭС «Салма» состоится XI Международный турнир по горным лыжам и сноуборду на призы директора Кольской АЭС и концерна «Росэнергоатом».  Соревнования посвящены дню рождения бывшего директора Кольской АЭС Юрия Васильевича Коломцева. Первоначально в директорских соревнованиях принимали участие работники станции и полярнозоринцы. Затем к полярнозоринским спортсменам присоединились спортсмены-любители из городов Мурманской области, а также коллеги с других атомных станций России. Каждый год в соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов. Уже 13 лет команды Балаковской, Калининской, Кольской, Ленинградской АЭС, центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» и спортсмены из Кировска, Апатитов, Мончегорска, Мурманска соберутся на комплексе «Салма» в ночь на старый Новый год. Старты пройдут в ночное время при искусственном освещении. По окончанию состязаний организуется праздничное катание.

г.Полярные Зори,  горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма».

г.Кировск

13 января - 17.00

14 января - 16.00

15 января - 11.00

Во Дворце спорта  МАУ СОК «Горняк» пройдёт  Первенство Мурманской области по боксу среди юношей 2001-2002 годов рождения, а так же Чемпионат и Первенство Мурманской области среди женщин и юниорок. Примут участие сильнейшие боксёры (юноши), женщины и юниорки городов Мурманской области.

г.Кировск, ул.50 лет Октября, 4. Дворец спорта  МАУ СОК «Горняк».

15 января – 12.00

15 января - всероссийский День снега. Этот праздник  будут отмечать и в Кировске, который станет главной площадкой проведения в Мурманской области.

Кировск – один из тридцати  городов  Российской Федерации, которым Министерство спорта РФ делегировало   мероприятие. Этот необычный праздник, который  называют ещё Днем зимних видов спорта,  проводят в нашей стране третий год подряд.  Россия отмечает его вместе с мировым  сообществом в рамках международного Дня снега (World Snow Day).

Зимой 2012 года мир  впервые отметил День снега.  Время проведения  мероприятия выбрано не случайно. В середине января подходят к концу рождественские и новогодние каникулы, а авторы идеи решили таким образом  привлечь  как можно большее число людей, особенно детей и молодежи, к зимнему активному отдыху, спортивным состязаниям на снегу. В первом,  официальном чествовании Дня снега  приняли участие около двадцати  стран, а уже  в этом году поддержать проект решили  более  40 стран мира.

Причем,  присоединяются  к нему не только северные страны, где снега традиционно много, но и практически бесснежные государства, такие,  как Австралия, Новая Зеландия и Пакистан. Там для развлечений используют искусственный снег. Хотя праздник молодой, он уже имеет свои традиции  – это   старты на лыжах, коньках, соревнования на сноубордах, групповые, одиночные и семейные состязания.

Место проведения Дня снега в Кировске  – северный склон горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр».  Участников и зрителей  ждет культурная программа с участием творческих коллективов Дворца культуры,  выставка изделий народного промысла, горячий чай и много позитива! Приходите, не пожалеете.

Программа всероссийского Дня снега. 11.30-12.00 – регистрация участников; 12.00 – 12.15 – официальная церемония открытия; 12.15 - конкурс молодёжных социальных проектов; 12.15 – лыжные гонки,  детская лыжная эстафета; 12.35 – фристайл, показательные выступления; 12.50 – горнолыжный спорт - полоса препятствий; 13.20 –зимняя семейная эстафета; 13.50 - ски-альпинизм,  показательные выступления; 14.30 – церемония награждения и официального закрытия.

г.Кировск,  северный склон горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр».

г.Мурманск

Работает каток спорткомплекса «Авангард». Из-за неблагоприятных погодных условий график его работы может быть изменен (уточнить время работы катка можно будет по телефону 24-28-80).

г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».

***

Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Юность». Сеансы свободного катания начинаются с 14.00.  

г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 8а. Стадион «Юность».

***

Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Льдинка». Открыт ежедневно после 17.00 (по завершению тренировок спортсменов).

г.Мурманск, ул. Беринга, 14а. Стадион «Льдинка».

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-АналитикаО восстановлении реальной заработной платы до предкризисного уровня говорить рано - ВШЭВ Мурманской области в уходящем году жить было трудно, а умирать – очень дорогоТемпы роста продаж молочной продукции в России за год замедлились в 5 раз в натуральном выражении - аналитики «Nielsen»
-ФоторепортажМарш знаний прошёл в Североморске
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
Подробнее«Единороссы» «забуксовали» на кандидатуре главы Мурманска
-Слово не воробей...Люди приходят не от хорошей жизни
-Нам интересно Ваше мнение
03.01.17: Наступил 2017 год, что вы от него ожидаете?Проголосовало: 564 человека
-Ходят слухи…Взвалить на женские плечи новые полномочия
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире09:30Новости. Информационная программа.10:00«Международные новости». Информационная программа10:30Новости. Информационная программа.11:00«КГБ в смокинге». Художественный сериал, 4 серия (16+)12:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)12:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиИнфляция в начале года не отдыхалаС владельцев собственности – должников сдерут три шкуры-PRO ВалютуДоллар теряет 66 копеек, евро – 24 копейкиДоллар США сегодня начал день со снижения-PRO ЭнергетикуВ Финляндии установлен новый рекорд импорта электроэнергии из РоссииВ Мурманской области выработка электроэнергии выросла на 3,3%-PRO ЖКХЛовушка под снегом: 7-летний ребёнок провалился в колодец, наполненный водойВ Североморске отмечается тенденция снижения суммы задолженности по ЖКУ-PRO Нефть и газГравитационные платформы «Арктик СПГ – 2» планируется строить на Кольской верфи – «Новатэк»Разведанные запасы нефти в Арктике в 2016 году составляют 585 млн тонн – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения