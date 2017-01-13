г.Полярные Зори

13 января - 18.30

13 января на горнолыжном комплексе Кольской АЭС «Салма» состоится XI Международный турнир по горным лыжам и сноуборду на призы директора Кольской АЭС и концерна «Росэнергоатом». Соревнования посвящены дню рождения бывшего директора Кольской АЭС Юрия Васильевича Коломцева. Первоначально в директорских соревнованиях принимали участие работники станции и полярнозоринцы. Затем к полярнозоринским спортсменам присоединились спортсмены-любители из городов Мурманской области, а также коллеги с других атомных станций России. Каждый год в соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов. Уже 13 лет команды Балаковской, Калининской, Кольской, Ленинградской АЭС, центрального аппарата концерна «Росэнергоатом» и спортсмены из Кировска, Апатитов, Мончегорска, Мурманска соберутся на комплексе «Салма» в ночь на старый Новый год. Старты пройдут в ночное время при искусственном освещении. По окончанию состязаний организуется праздничное катание.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс Кольской АЭС «Салма».

г.Кировск

13 января - 17.00

14 января - 16.00

15 января - 11.00

Во Дворце спорта МАУ СОК «Горняк» пройдёт Первенство Мурманской области по боксу среди юношей 2001-2002 годов рождения, а так же Чемпионат и Первенство Мурманской области среди женщин и юниорок. Примут участие сильнейшие боксёры (юноши), женщины и юниорки городов Мурманской области.

г.Кировск, ул.50 лет Октября, 4. Дворец спорта МАУ СОК «Горняк».

15 января – 12.00

15 января - всероссийский День снега. Этот праздник будут отмечать и в Кировске, который станет главной площадкой проведения в Мурманской области.

Кировск – один из тридцати городов Российской Федерации, которым Министерство спорта РФ делегировало мероприятие. Этот необычный праздник, который называют ещё Днем зимних видов спорта, проводят в нашей стране третий год подряд. Россия отмечает его вместе с мировым сообществом в рамках международного Дня снега (World Snow Day).

Зимой 2012 года мир впервые отметил День снега. Время проведения мероприятия выбрано не случайно. В середине января подходят к концу рождественские и новогодние каникулы, а авторы идеи решили таким образом привлечь как можно большее число людей, особенно детей и молодежи, к зимнему активному отдыху, спортивным состязаниям на снегу. В первом, официальном чествовании Дня снега приняли участие около двадцати стран, а уже в этом году поддержать проект решили более 40 стран мира.

Причем, присоединяются к нему не только северные страны, где снега традиционно много, но и практически бесснежные государства, такие, как Австралия, Новая Зеландия и Пакистан. Там для развлечений используют искусственный снег. Хотя праздник молодой, он уже имеет свои традиции – это старты на лыжах, коньках, соревнования на сноубордах, групповые, одиночные и семейные состязания.

Место проведения Дня снега в Кировске – северный склон горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр». Участников и зрителей ждет культурная программа с участием творческих коллективов Дворца культуры, выставка изделий народного промысла, горячий чай и много позитива! Приходите, не пожалеете.

Программа всероссийского Дня снега. 11.30-12.00 – регистрация участников; 12.00 – 12.15 – официальная церемония открытия; 12.15 - конкурс молодёжных социальных проектов; 12.15 – лыжные гонки, детская лыжная эстафета; 12.35 – фристайл, показательные выступления; 12.50 – горнолыжный спорт - полоса препятствий; 13.20 –зимняя семейная эстафета; 13.50 - ски-альпинизм, показательные выступления; 14.30 – церемония награждения и официального закрытия.

г.Кировск, северный склон горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр».

г.Мурманск

Работает каток спорткомплекса «Авангард». Из-за неблагоприятных погодных условий график его работы может быть изменен (уточнить время работы катка можно будет по телефону 24-28-80).

г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».

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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Юность». Сеансы свободного катания начинаются с 14.00.

г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 8а. Стадион «Юность».

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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Льдинка». Открыт ежедневно после 17.00 (по завершению тренировок спортсменов).

г.Мурманск, ул. Беринга, 14а. Стадион «Льдинка».