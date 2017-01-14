пгт.Никель

14 января - 12.00

15 января - 14.00

Открытое юношеское первенство Мурманской области.

пгт.Никель, хоккейный корт.

г.Кандалакша

14 января - 10.30

Чемпионат города Кандалакши.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

14 и 15 января - 15.00

Ринк-бенди. Юношеское первенство города Кандалакши.

г.Кандалакша, хоккейный корт.

г.Апатиты

14 января - 12.00

Плавание. Открытое первенство города Апатиты.

г.Апатиты, бассейн Дворца спорта «Атлет».

14 января - 13.00

15 января - 10.00

Юношеское первенство Северо-Западного федерального округа.

г.Апатиты, Дворец спорта «Атлет».

г.Кировск

14 января - 15.00

15 января - 12.00

Бокс. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Кировск, Дворец спорта «Горняк».

14 января - 16.00

15 января - 11.00

Во Дворце спорта МАУ СОК «Горняк» пройдёт Первенство Мурманской области по боксу среди юношей 2001-2002 годов рождения, а так же Чемпионат и Первенство Мурманской области среди женщин и юниорок. Примут участие сильнейшие боксёры (юноши), женщины и юниорки городов Мурманской области.

г.Кировск, ул.50 лет Октября, 4. Дворец спорта МАУ СОК «Горняк».

15 января – 12.00

15 января - всероссийский День снега. Этот праздник будут отмечать и в Кировске, который станет главной площадкой проведения в Мурманской области.

Кировск – один из тридцати городов Российской Федерации, которым Министерство спорта РФ делегировало мероприятие. Этот необычный праздник, который называют ещё Днем зимних видов спорта, проводят в нашей стране третий год подряд. Россия отмечает его вместе с мировым сообществом в рамках международного Дня снега (World Snow Day).

Зимой 2012 года мир впервые отметил День снега. Время проведения мероприятия выбрано не случайно. В середине января подходят к концу рождественские и новогодние каникулы, а авторы идеи решили таким образом привлечь как можно большее число людей, особенно детей и молодежи, к зимнему активному отдыху, спортивным состязаниям на снегу. В первом, официальном чествовании Дня снега приняли участие около двадцати стран, а уже в этом году поддержать проект решили более 40 стран мира.

Причем, присоединяются к нему не только северные страны, где снега традиционно много, но и практически бесснежные государства, такие, как Австралия, Новая Зеландия и Пакистан. Там для развлечений используют искусственный снег. Хотя праздник молодой, он уже имеет свои традиции – это старты на лыжах, коньках, соревнования на сноубордах, групповые, одиночные и семейные состязания.

Место проведения Дня снега в Кировске – северный склон горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр». Участников и зрителей ждет культурная программа с участием творческих коллективов Дворца культуры, выставка изделий народного промысла, горячий чай и много позитива! Приходите, не пожалеете.

Программа всероссийского Дня снега. 11.30-12.00 – регистрация участников; 12.00 – 12.15 – официальная церемония открытия; 12.15 - конкурс молодёжных социальных проектов; 12.15 – лыжные гонки, детская лыжная эстафета; 12.35 – фристайл, показательные выступления; 12.50 – горнолыжный спорт - полоса препятствий; 13.20 –зимняя семейная эстафета; 13.50- ски-альпинизм, показательные выступления; 14.30 – церемония награждения и официального закрытия.

г.Кировск, северный склон горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр».

18 января - 12.00

Горнолыжный спорт. Чемпионат Северо-Западного федерального округа.

г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».

г.Мончегорск

14 и 15 января - 11.00

Лыжные гонки. Спартакиада учащихся Мурманской области.

г.Мончегорск, лыжный стадион.

г.Оленегорск

14 и 15 января - 9.00

Настольный теннис. Юниорское первенство Мурманской области.

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

14 января - 10.30.

Баскетбол. Всероссийский турнир учащихся «КЭС-Баскет». Региональный этап.

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

14 января - 11.00

Конькобежный спорт. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Оленегорск, городской стадион.

14 января - 13.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (Оленегорск) - «Мурман-КСШОР» (Мурманск).

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

15 января - 13.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (Оленегорск) - «Апатиты». г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

г.Кола

14 и 15 января - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».

14 и 15 января - 12.00

Тайский бокс. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Кола, физкультурно-оздоровительный комплекс.

15 января - 12.00

Юношеские соревнования «День снега».

г.Кола, горнолыжный комплекс.

г.Мурманск

14 и 15 января - 10.30

Массовый лыжный конкурс «Лыжня зовет!».

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

14 и 15 января - 11.00

Шахматы. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, шахматный клуб.

14 и 15 января - 11.00

Биатлон. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

14 января - 12.00

Дзюдо. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

14 января - 13.00

Министр здравоохранения региона Валерий Перетрухин откроет спартакиаду сотрудников Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина «Вместе – мы сила!».

г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Центр спортивной подготовки, спортзал легкоатлетического манежа.

16 января - 19.30

18 января - 21.00.

Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

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Работает каток спорткомплекса «Авангард». Из-за неблагоприятных погодных условий график его работы может быть изменен (уточнить время работы катка можно будет по телефону 24-28-80).

г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».

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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Юность». Сеансы свободного катания начинаются с 14.00.

г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 8а. Стадион «Юность».

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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Льдинка». Открыт ежедневно после 17.00 (по завершению тренировок спортсменов).

г.Мурманск, ул. Беринга, 14а. Стадион «Льдинка».