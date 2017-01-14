Спортивная афиша
пгт.Никель
14 января - 12.00
15 января - 14.00
Открытое юношеское первенство Мурманской области.
пгт.Никель, хоккейный корт.
г.Кандалакша
14 января - 10.30
Чемпионат города Кандалакши.
г.Кандалакша, Дворец спорта.
14 и 15 января - 15.00
Ринк-бенди. Юношеское первенство города Кандалакши.
г.Кандалакша, хоккейный корт.
г.Апатиты
14 января - 12.00
Плавание. Открытое первенство города Апатиты.
г.Апатиты, бассейн Дворца спорта «Атлет».
14 января - 13.00
15 января - 10.00
Юношеское первенство Северо-Западного федерального округа.
г.Апатиты, Дворец спорта «Атлет».
г.Кировск
14 января - 15.00
15 января - 12.00
Бокс. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Кировск, Дворец спорта «Горняк».
14 января - 16.00
15 января - 11.00
Во Дворце спорта МАУ СОК «Горняк» пройдёт Первенство Мурманской области по боксу среди юношей 2001-2002 годов рождения, а так же Чемпионат и Первенство Мурманской области среди женщин и юниорок. Примут участие сильнейшие боксёры (юноши), женщины и юниорки городов Мурманской области.
г.Кировск, ул.50 лет Октября, 4. Дворец спорта МАУ СОК «Горняк».
15 января – 12.00
15 января - всероссийский День снега. Этот праздник будут отмечать и в Кировске, который станет главной площадкой проведения в Мурманской области.
Кировск – один из тридцати городов Российской Федерации, которым Министерство спорта РФ делегировало мероприятие. Этот необычный праздник, который называют ещё Днем зимних видов спорта, проводят в нашей стране третий год подряд. Россия отмечает его вместе с мировым сообществом в рамках международного Дня снега (World Snow Day).
Зимой 2012 года мир впервые отметил День снега. Время проведения мероприятия выбрано не случайно. В середине января подходят к концу рождественские и новогодние каникулы, а авторы идеи решили таким образом привлечь как можно большее число людей, особенно детей и молодежи, к зимнему активному отдыху, спортивным состязаниям на снегу. В первом, официальном чествовании Дня снега приняли участие около двадцати стран, а уже в этом году поддержать проект решили более 40 стран мира.
Причем, присоединяются к нему не только северные страны, где снега традиционно много, но и практически бесснежные государства, такие, как Австралия, Новая Зеландия и Пакистан. Там для развлечений используют искусственный снег. Хотя праздник молодой, он уже имеет свои традиции – это старты на лыжах, коньках, соревнования на сноубордах, групповые, одиночные и семейные состязания.
Место проведения Дня снега в Кировске – северный склон горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр». Участников и зрителей ждет культурная программа с участием творческих коллективов Дворца культуры, выставка изделий народного промысла, горячий чай и много позитива! Приходите, не пожалеете.
Программа всероссийского Дня снега. 11.30-12.00 – регистрация участников; 12.00 – 12.15 – официальная церемония открытия; 12.15 - конкурс молодёжных социальных проектов; 12.15 – лыжные гонки, детская лыжная эстафета; 12.35 – фристайл, показательные выступления; 12.50 – горнолыжный спорт - полоса препятствий; 13.20 –зимняя семейная эстафета; 13.50- ски-альпинизм, показательные выступления; 14.30 – церемония награждения и официального закрытия.
г.Кировск, северный склон горнолыжного комплекса «Большой Вудъявр».
18 января - 12.00
Горнолыжный спорт. Чемпионат Северо-Западного федерального округа.
г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».
г.Мончегорск
14 и 15 января - 11.00
Лыжные гонки. Спартакиада учащихся Мурманской области.
г.Мончегорск, лыжный стадион.
г.Оленегорск
14 и 15 января - 9.00
Настольный теннис. Юниорское первенство Мурманской области.
г.Оленегорск, Дом физкультуры.
14 января - 10.30.
Баскетбол. Всероссийский турнир учащихся «КЭС-Баскет». Региональный этап.
г.Оленегорск, Дом физкультуры.
14 января - 11.00
Конькобежный спорт. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Оленегорск, городской стадион.
14 января - 13.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (Оленегорск) - «Мурман-КСШОР» (Мурманск).
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
15 января - 13.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (Оленегорск) - «Апатиты». г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
г.Кола
14 и 15 января - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».
14 и 15 января - 12.00
Тайский бокс. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Кола, физкультурно-оздоровительный комплекс.
15 января - 12.00
Юношеские соревнования «День снега».
г.Кола, горнолыжный комплекс.
г.Мурманск
14 и 15 января - 10.30
Массовый лыжный конкурс «Лыжня зовет!».
г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».
14 и 15 января - 11.00
Шахматы. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, шахматный клуб.
14 и 15 января - 11.00
Биатлон. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
14 января - 12.00
Дзюдо. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
14 января - 13.00
Министр здравоохранения региона Валерий Перетрухин откроет спартакиаду сотрудников Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина «Вместе – мы сила!».
г.Мурманск, Долина Уюта, 6. Центр спортивной подготовки, спортзал легкоатлетического манежа.
16 января - 19.30
18 января - 21.00.
Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
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Работает каток спорткомплекса «Авангард». Из-за неблагоприятных погодных условий график его работы может быть изменен (уточнить время работы катка можно будет по телефону 24-28-80).
г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».
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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Юность». Сеансы свободного катания начинаются с 14.00.
г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 8а. Стадион «Юность».
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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Льдинка». Открыт ежедневно после 17.00 (по завершению тренировок спортсменов).
г.Мурманск, ул. Беринга, 14а. Стадион «Льдинка».