г.Кировск

18 января - 12.00

Горнолыжный спорт. Чемпионат Северо-Западного федерального округа.

г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».

г.Мурманск

18 января - 21.00.

Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

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Работает каток спорткомплекса «Авангард». Из-за неблагоприятных погодных условий график его работы может быть изменен (уточнить время работы катка можно будет по телефону 24-28-80).

г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».

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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Юность». Сеансы свободного катания начинаются с 14.00.

г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 8а. Стадион «Юность».

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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Льдинка». Открыт ежедневно после 17.00 (по завершению тренировок спортсменов).

г.Мурманск, ул. Беринга, 14а. Стадион «Льдинка».