Спортивная афиша
г.Кировск
18 января - 12.00
Горнолыжный спорт. Чемпионат Северо-Западного федерального округа.
г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».
г.Мурманск
18 января - 21.00.
Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
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Работает каток спорткомплекса «Авангард». Из-за неблагоприятных погодных условий график его работы может быть изменен (уточнить время работы катка можно будет по телефону 24-28-80).
г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».
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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Юность». Сеансы свободного катания начинаются с 14.00.
г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 8а. Стадион «Юность».
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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Льдинка». Открыт ежедневно после 17.00 (по завершению тренировок спортсменов).
г.Мурманск, ул. Беринга, 14а. Стадион «Льдинка».