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Мурманская область. Арктика19.01.17 07:20

Спортивная афиша

г.Апатиты

21 января – 11.00-19.00

На крытом катке ДЮСШ «Юность» пройдёт очередной тур региональных отборочных соревнований Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона 2016 – 2017 г.  Участие в соревнованиях принимают 5 команд из городов Мурманск, Кола, Кандалакша, Апатиты и Кировск.

Расписание игр: 11.00 – «Баренцспорт» - «Кандалакша»; 13.00 – «Апатит» - «Кола»; 15.00 – «Торговый порт» - «Кандалакша»; 17.00 – «Кола» - «Баренцспорт»; 19.00 – «Торговый порт» - «Апатит».

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».

пгт.Мурмаши

28 января - 11.00

Соревнования по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в п.Мурмаши. Программа   соревнований: Индивидуальная гонка, стиль свободный, старт общий по группам в соответствии с возрастными категориями - дистанция  2 км (1976 – 1967 гг. рожд., женщины; 1966-1957 гг. рожд., женщины и мужчины; 1956 гг. рожд.  и старше, женщины и мужчины); дистанция 3 км (2004-2001 гг. рожд., юноши и девушки; 2000-1987 гг. рожд., женщины; 1986-1977 гг. рожд., женщины); дистанция 5 км (2000-1987 гг. рожд., мужчины; 1986-1977 гг. рожд., мужчины; 1976-1967 гг. рожд., мужчины)

пгт.Мурмаши, лыжная трасса.

г.Мурманск

Работает каток спорткомплекса «Авангард». Из-за неблагоприятных погодных условий график его работы может быть изменен (уточнить время работы катка можно будет по телефону 24-28-80).

г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».

***

Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Юность». Сеансы свободного катания начинаются с 14.00.  

г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 8а. Стадион «Юность».

***

Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Льдинка». Открыт ежедневно после 17.00 (по завершению тренировок спортсменов).

г.Мурманск, ул. Беринга, 14а. Стадион «Льдинка».

 

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