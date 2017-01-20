Спортивная афиша
г.Кандалакша
21-22 января - 11.00
Натурбан. Соревнования «Новогодняя гонка».
г.Кандалакша, Крестовая гора.
22 января - 12.00
Шорт-трек. Открытое первенство города Кандалакши.
г.Кандалакша, хоккейный корт.
г.Ковдор
21-22 января - 12.00
Открытое первенство Ковдорского района.
г.Ковдор, спортивно-оздоровительный комплекс.
г.Апатиты
21 января - 10.00
Скалолазание. Чемпионат Мурманской области.
г.Апатиты, Дворец спорта «Атлет».
21 января – 11.00-19.00
На крытом катке ДЮСШ «Юность» пройдёт очередной тур региональных отборочных соревнований Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона 2016 –
Расписание игр: 11.00 – «Баренцспорт» - «Кандалакша»; 13.00 – «Апатит» - «Кола»; 15.00 – «Торговый порт» - «Кандалакша»; 17.00 – «Кола» - «Баренцспорт»; 19.00 – «Торговый порт» - «Апатит».
г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».
21-22 января - 11.00
Пулевая стрельба. Кубок города Апатиты. 1-й этап.
г.Апатиты, тир гимназии № 1.
г.Кировск
19-21 января - 12.00
Горнолыжный спорт. Чемпионат Северо-Западного федерального округа.
г.Кировск, горнолыжный склон Большой Вудъявр.
г.Полярные Зори
24-25 января - 11.00
Горнолыжный спорт. Чемпионат Северо-Западного федерального округа.
г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».
г.Мончегорск
21-22 января - 11.00
Конькобежный спорт. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мончегорск, городской стадион.
21-22 января - 12.00
Лыжные гонки. Первенство учащихся Мурманской области.
г.Мончегорск, лыжный стадион СДЮСШОР.
г.Оленегорск
4 февраля
Состоятся открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» - 2017. История этих традиционных состязаний началась ещё в советские времена. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных соревнованиях, получали путевку в большой спорт. И по сей день одной из основных задач соревнований является поиск юных спортивных талантов. 4 февраля 2017 года тысячи участников из 36 регионов России примут участие в соревнованиях «Лёд надежды нашей». Организаторами соревнований являются Министерство спорта Российской Федерации и Союз конькобежцев России.
В каждом городе, проводящем соревнования, состоятся парады открытия, в которых примут участие как олимпийские чемпионы по конькобежному спорту, так и заслуженные мастера различных видов спорта Российской Федерации.
Подобного рода мероприятия способствуют повышению у граждан интереса к физическому самосовершенствованию, раскрытию ценности физической культуры, популяризации спорта и формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных занятий
г.Оленегорск, ДЮСШ «Олимп».
ЗАТО Островной
24-25 января - 16.00
Чемпионат ЗАТО Островной.
ЗАТО Островной, спортзал школы № 284.
г.Кола
21-22 января - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».
22 января - 12.00
Соревнования «День снега»
г.Кола, горнолыжный склон.
пгт.Мурмаши
28 января
Соревнования по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в п.Мурмаши. Программа соревнований: Индивидуальная гонка, стиль свободный, старт общий по группам в соответствии с возрастными категориями - дистанция
пгт.Мурмаши, лыжная трасса.
г.Мурманск
19 января - 11.00
20 января - 11.45
Фигурное катание. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
20-22 января - 10.00
Теннис. Юношеский турнир «Надежды тенниса».
г.Мурманск, корты стадиона «Строитель».
20 января - 14.00
Фитнес-аэробика. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
21-22 января - 11.00
Спортивная гимнастика. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, ДЮСШ-1.
22 января - 11.00
Биатлон. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
21 января - 13.00
22 января - 11.00 и 13.00
Рукопашный бой. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
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Работает каток спорткомплекса «Авангард». Из-за неблагоприятных погодных условий график его работы может быть изменен (уточнить время работы катка можно будет по телефону 24-28-80).
г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».
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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Юность». Сеансы свободного катания начинаются с 14.00.
г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 8а. Стадион «Юность».
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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Льдинка». Открыт ежедневно после 17.00 (по завершению тренировок спортсменов).
г.Мурманск, ул. Беринга, 14а. Стадион «Льдинка».