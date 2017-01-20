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Мурманская область. Арктика20.01.17 07:20

Спортивная афиша

г.Кандалакша

21-22 января - 11.00

Натурбан. Соревнования «Новогодняя гонка».

г.Кандалакша, Крестовая гора.

22 января - 12.00

Шорт-трек. Открытое первенство города Кандалакши.

г.Кандалакша, хоккейный корт.

г.Ковдор

21-22 января - 12.00

Открытое первенство Ковдорского района.

г.Ковдор, спортивно-оздоровительный комплекс.

г.Апатиты

21 января - 10.00

Скалолазание. Чемпионат Мурманской области.

г.Апатиты, Дворец спорта «Атлет».

21 января – 11.00-19.00

На крытом катке ДЮСШ «Юность» пройдёт очередной тур региональных отборочных соревнований Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд сезона 2016 – 2017 г.  Участие в соревнованиях принимают 5 команд из городов Мурманск, Кола, Кандалакша, Апатиты и Кировск.

Расписание игр: 11.00 – «Баренцспорт» - «Кандалакша»; 13.00 – «Апатит» - «Кола»; 15.00 – «Торговый порт» - «Кандалакша»; 17.00 – «Кола» - «Баренцспорт»; 19.00 – «Торговый порт» - «Апатит».

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».

21-22 января - 11.00

Пулевая стрельба. Кубок города Апатиты. 1-й этап.

г.Апатиты, тир гимназии № 1.

г.Кировск

19-21 января - 12.00

Горнолыжный спорт. Чемпионат Северо-Западного федерального округа.

г.Кировск, горнолыжный склон Большой Вудъявр.

г.Полярные Зори

24-25 января - 11.00

Горнолыжный спорт. Чемпионат Северо-Западного федерального округа.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».

г.Мончегорск

21-22 января - 11.00

Конькобежный спорт. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мончегорск, городской стадион.

21-22 января - 12.00

Лыжные гонки. Первенство учащихся Мурманской области.

г.Мончегорск, лыжный стадион СДЮСШОР.

г.Оленегорск

4 февраля

Состоятся открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» - 2017. История этих традиционных состязаний началась ещё в советские времена. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных соревнованиях, получали путевку в большой спорт. И по сей день одной из основных задач соревнований является поиск юных спортивных талантов. 4 февраля 2017 года тысячи участников из 36 регионов России примут участие в соревнованиях «Лёд надежды нашей». Организаторами соревнований являются Министерство спорта Российской Федерации и Союз конькобежцев России.

В каждом городе, проводящем соревнования, состоятся парады открытия, в которых примут участие как олимпийские чемпионы по конькобежному спорту, так и заслуженные мастера различных видов спорта Российской Федерации.

Подобного рода мероприятия способствуют повышению у граждан интереса к физическому самосовершенствованию, раскрытию ценности физической культуры, популяризации спорта и формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных занятий

г.Оленегорск, ДЮСШ «Олимп».

ЗАТО Островной

24-25 января - 16.00

Чемпионат ЗАТО Островной.

ЗАТО Островной, спортзал школы № 284.

г.Кола

21-22 января - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».

22 января - 12.00

Соревнования «День снега»

г.Кола, горнолыжный склон.

пгт.Мурмаши

28 января

Соревнования по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в п.Мурмаши. Программа   соревнований: Индивидуальная гонка, стиль свободный, старт общий по группам в соответствии с возрастными категориями - дистанция  2 км (1976 – 1967 гг. рожд., женщины; 1966-1957 гг. рожд., женщины и мужчины; 1956 гг. рожд.  и старше, женщины и мужчины); дистанция 3 км (2004-2001 гг. рожд., юноши и девушки; 2000-1987 гг. рожд., женщины; 1986-1977 гг. рожд., женщины); дистанция 5 км (2000-1987 гг. рожд., мужчины; 1986-1977 гг. рожд., мужчины; 1976-1967 гг. рожд., мужчины)

пгт.Мурмаши, лыжная трасса.

г.Мурманск

19 января - 11.00

20 января - 11.45

Фигурное катание. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

20-22 января - 10.00

Теннис. Юношеский турнир «Надежды тенниса».

г.Мурманск, корты стадиона «Строитель».

20 января - 14.00

Фитнес-аэробика. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

21-22 января - 11.00

Спортивная гимнастика. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, ДЮСШ-1.

22 января - 11.00

Биатлон. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

21 января - 13.00

22 января - 11.00 и 13.00

Рукопашный бой. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

***

Работает каток спорткомплекса «Авангард». Из-за неблагоприятных погодных условий график его работы может быть изменен (уточнить время работы катка можно будет по телефону 24-28-80).

г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».

***

Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Юность». Сеансы свободного катания начинаются с 14.00.  

г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 8а. Стадион «Юность».

***

Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Льдинка». Открыт ежедневно после 17.00 (по завершению тренировок спортсменов).

г.Мурманск, ул. Беринга, 14а. Стадион «Льдинка».

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