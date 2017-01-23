Спортивная афиша
г.Полярные Зори
24-25 января - 11.00
Горнолыжный спорт. Чемпионат Северо-Западного федерального округа.
г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».
г.Оленегорск
4 февраля
Состоятся открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» - 2017. История этих традиционных состязаний началась ещё в советские времена. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных соревнованиях, получали путевку в большой спорт. И по сей день одной из основных задач соревнований является поиск юных спортивных талантов. 4 февраля 2017 года тысячи участников из 36 регионов России примут участие в соревнованиях «Лёд надежды нашей». Организаторами соревнований являются Министерство спорта Российской Федерации и Союз конькобежцев России.
В каждом городе, проводящем соревнования, состоятся парады открытия, в которых примут участие как олимпийские чемпионы по конькобежному спорту, так и заслуженные мастера различных видов спорта Российской Федерации.
Подобного рода мероприятия способствуют повышению у граждан интереса к физическому самосовершенствованию, раскрытию ценности физической культуры, популяризации спорта и формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных занятий
г.Оленегорск, ДЮСШ «Олимп».
ЗАТО Островной
24-25 января - 16.00
Чемпионат ЗАТО Островной.
ЗАТО Островной, спортзал школы № 284.
пгт.Мурмаши
28 января
Соревнования по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в п.Мурмаши. Программа соревнований: Индивидуальная гонка, стиль свободный, старт общий по группам в соответствии с возрастными категориями - дистанция
пгт.Мурмаши, лыжная трасса.
г.Мурманск
Работает каток спорткомплекса «Авангард». Из-за неблагоприятных погодных условий график его работы может быть изменен (уточнить время работы катка можно будет по телефону 24-28-80).
г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».
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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Юность». Сеансы свободного катания начинаются с 14.00.
г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 8а. Стадион «Юность».
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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Льдинка». Открыт ежедневно после 17.00 (по завершению тренировок спортсменов).
г.Мурманск, ул. Беринга, 14а. Стадион «Льдинка».