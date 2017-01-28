г.Кандалакша

28 января - 10.00

Настольный теннис. Чемпионат города Кандалакши.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

29 января - 10.00

Чемпионат города Кандалакши.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

29 января - 12.00

Чемпионат города Кандалакши

г.Кандалакша, левый берег реки Нива.

5 февраля - 10.00-18.00

Центр детского творчества «Вега» при поддержке управления образования проводит открытые межмуниципальные соревнования по авиамодельному спорту. Главными целями мероприятия являются пропаганда, поддержка и развитие авиамодельного спорта, научно-технического творчества обучающихся образовательных организаций, выявление и поддержка талантливых детей и подростков, сильнейших спортсменов, развитие творческих способностей, практических навыков и умений, интереса к углубленному изучению техники и патриотическое воспитание молодежи.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами авиамодельных соревнований, Единой Всероссийской спортивной классификацией, инструкциями, принятыми на момент проведения соревнований в установленном порядке.

В программу состязаний включены следующие классы: F1N - метательные модели планеров; F1В - резиномоторные модели самолетов; F4A - свободнолетающие модели-полукопии самолётов; Р4А-стендовая оценка моделей полукопий.

Соревнования в каждом виде состоят из 3 туров, по одному полету (допускается вторая попытка в классах F1B и F4A при получении 0 очков за точность). В зачет идет лучшая сумма по 2 турам + оценка за стенд F4A.

К участию в соревнованиях приглашаются дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Педагог-наставник (тренер) команды не должен быть моложе 21 года.

Предварительная регистрация на участие в соревнованиях должна быть произведена педагогом-наставником (тренером) в срок до 27 января по адресу электронной почты: ntsch20077rvandcx.ru.; тел./факсу 8(81533) 9-32-28.

г.Кандалакша, ул. Кировская аллея, 2а. Дворец спорта.

г.Ковдор

28 и 29 января - 12.00

Первенство Ковдорского района.

г.Ковдор, спортивно-оздоровительный комплекс.

г.Апатиты

28 января - 12.00

Юношеские соревнования на призы газеты «Пионерская правда». 1-й этап.

г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».

28 января – 11.00

В Апатитском политехническом колледже пройдут областные соревнования по пауэрлифтингу среди юношей в зачёт 53-й Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области.

В Спартакиаде примут участие сборные команды Мончегорского и Апатитского политехнических, Мурманского и Кандалакшского индустриальных, Кольского транспортного, Оленегорского горно-промышленного, Полярнозоринского энергетического и Северного национального колледжей. Участники 1997 года и моложе будут соревноваться в четырёх весовых категориях: до 60 кг , до 67,5 кг , до 75 кг , до 82,5кг.

Состязания проходят в соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы.

г.Апатиты, ул.Энергетическая, 35. Апатитский политехнический колледж.

г.Мончегорск

28 января - 13.00

Самбо. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.

г.Оленегорск

28 января - в 10.00.

Юношеское первенство Мурманской области.

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

28 и 29 января - 10.00

Массовый конкурс «Лыжня зовет!»

г.Оленегорск, лесопарк.

28 января - 15.30

Хоккей. Чемпионат Мурманской области.

«Горняк» (Оленегорск) - «Северный флот» (Североморск).

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

28 января - 15.00

29 января - 10.00

Турнир среди команд девушек «Январские звёздочки».

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

29 января - 13.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области.

«Горняк» (Оленегорск) - «Колатом» (Полярные Зори).

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

4 февраля

Состоятся открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» - 2017. История этих традиционных состязаний началась ещё в советские времена. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных соревнованиях, получали путевку в большой спорт. И по сей день одной из основных задач соревнований является поиск юных спортивных талантов. 4 февраля 2017 года тысячи участников из 36 регионов России примут участие в соревнованиях «Лёд надежды нашей». Организаторами соревнований являются Министерство спорта Российской Федерации и Союз конькобежцев России.

В каждом городе, проводящем соревнования, состоятся парады открытия, в которых примут участие как олимпийские чемпионы по конькобежному спорту, так и заслуженные мастера различных видов спорта Российской Федерации.

Подобного рода мероприятия способствуют повышению у граждан интереса к физическому самосовершенствованию, раскрытию ценности физической культуры, популяризации спорта и формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных занятий

г.Оленегорск, ДЮСШ «Олимп».

пгт.Мурмаши

28 января – 11.50

Соревнования по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в п.Мурмаши. Программа соревнований: Индивидуальная гонка, стиль свободный, старт общий по группам в соответствии с возрастными категориями - дистанция 2 км (1976 – 1967 гг. рожд., женщины; 1966-1957 гг. рожд., женщины и мужчины; 1956 гг. рожд. и старше, женщины и мужчины); дистанция 3 км (2004-2001 гг. рожд., юноши и девушки; 2000-1987 гг. рожд., женщины; 1986-1977 гг. рожд., женщины); дистанция 5 км (2000-1987 гг. рожд., мужчины; 1986-1977 гг. рожд., мужчины; 1976-1967 гг. рожд., мужчины)

пгт.Мурмаши, лыжная трасса.

г.Кола

28 и 29 января - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».

г.Мурманск

28 января – 9.00

В Мурманске пройдут соревнования по волейболу в зачёт 53-й Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области. В соревнованиях примут участие сборные команды юношей и девушек Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота, Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского медицинского колледжа, Мурманского педагогического колледжа и Мурманского индустриального колледжа.

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области. Состязания будут проходить на базе спортивного зала Мурманского грузового автотранспортного предприятия. Соревнования проходят в соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы.

г.Мурманск, Кольский проспект, 53. Спортивный зал Мурманского грузового автотранспортного предприятия.

28 января - 12.00

Кикбоксинг. Юношеский турнир на призы многократного чемпиона мира Алмаза Гисмеева.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

28 и 29 января - 12.00

Лыжные гонки. Ветеранское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

28 и 29 января - 12.00

Массовый конкурс «Лыжня зовет!»

г.Мурманск, спорткомплекс «Снежинка».

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Работает каток спорткомплекса «Авангард». Из-за неблагоприятных погодных условий график его работы может быть изменен (уточнить время работы катка можно будет по телефону 24-28-80).

г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».

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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Юность». Сеансы свободного катания начинаются с 14.00.

г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 8а. Стадион «Юность».

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Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Льдинка». Открыт ежедневно после 17.00 (по завершению тренировок спортсменов).

г.Мурманск, ул. Беринга, 14а. Стадион «Льдинка».