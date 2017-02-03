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Мурманская область. Арктика03.02.17 07:20

Спортивная афиша

п.Раякоски

11 марта – 13.00

В посёлке Раякоски Мурманской области в рамках Праздника Севера состоится традиционная XX Лыжня дружбы стран Баренцева региона - уникальный массовый лыжный пробег по территории трёх государств - России, Финляндии и Норвегии. Организатором и партнером международного пробега выступает ПАО «ТГК-1».

п.Раякоски.

г.Кандалакша

5 февраля - 10.00-18.00

Центр детского творчества «Вега» при поддержке управления образования проводит открытые межмуниципальные соревнования по авиамодельному спорту. Главными целями мероприятия являются  пропаганда, поддержка и развитие авиамодельного спорта, научно-технического творчества обучающихся образовательных организаций, выявление и поддержка талантливых детей и подростков, сильнейших спортсменов, развитие творческих способностей, практических навыков и умений, интереса к углубленному изучению техники и  патриотическое воспитание молодежи.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами авиамодельных соревнований, Единой Всероссийской спортивной классификацией, инструкциями, принятыми на момент проведения соревнований в установленном порядке.

В программу состязаний включены следующие классы: F1N - метательные модели планеров; F1В - резиномоторные модели самолетов; F4A - свободнолетающие модели-полукопии самолётов; Р4А-стендовая оценка моделей полукопий.

Соревнования в каждом виде состоят из 3 туров, по одному полету (допускается вторая попытка в классах F1B и F4A при получении 0 очков за точность). В зачет идет лучшая сумма по 2 турам + оценка за стенд F4A.

К участию в соревнованиях приглашаются дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Педагог-наставник (тренер) команды не должен быть моложе 21 года.

Предварительная регистрация на участие в соревнованиях должна быть произведена педагогом-наставником (тренером) в срок до 27 января по адресу электронной почты: ntsch20077rvandcx.ru.; тел./факсу 8(81533) 9-32-28.

г.Кандалакша, ул. Кировская аллея, 2а. Дворец спорта.

г.Апатиты

3-5 февраля  - 11.00 и 15.00

В шахматно-шашечном центре МБУДО «ДДТ»  пройдут соревнования по классическим шахматам среди школьных команд «Белая ладья - 2017». Участие в соревнованиях примут команды учащихся общеобразовательных учреждений города Апатиты. Состав команды – 3 мальчика и 1 девочка 2003 г. рождения и моложе. Мероприятие является отборочным турниром для определения сильнейшей команды шахматистов общеобразовательных школ города для участия в областном турнире «Белая Ладья - 2017», который пройдет в городе Мурманске.

г.Апатиты, ул. Строителей,  23. МБУДО «ДДТ».

5 февраля - 11.00

На лыжных трассах ФСК «Атлет» пройдут 4 тур Первенства по лыжным гонкам среди учащихся города Апатиты (в рамках 2-го этапа VII традиционных детско-юношеских соревнований по лыжным гонкам на Кубок филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1») и 2 тур Чемпионата города Апатиты по лыжным гонкам. Юноши и девушки в различных возрастных группах будут соревноваться в индивидуальном спринте свободным стилем на дистанции 1 км, а мужчины и женщины в командном спринте свободным стилем на дистанциях 1.2 и 1 км соответственно.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет».

10 февраля – 18.00

11 и 12 февраля – 9.30

В ФСК «Атлет» состоится традиционный турнир по волейболу среди мужских и женских команд «Кубок Хибин». Участие в турнире примут приглашенные команды из городов Апатиты, Североморск, Костомукша, Лодейное поле, Череповец, Архангельск, Медвежьегорск и Вологда.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет».

11 февраля – 14.00

На крытом катке ДЮСШ «Юность» ХК «Апатиты» встретится с командой «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».

10-12 февраля

В рамках празднования Всероссийского дня зимних видов спорта в городе Апатиты состоится  открытое Первенство города Апатиты по фигурному катанию на коньках и товарищеская встреча по хоккею с шайбой среди юношеских команд.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».

10-12 февраля

В рамках празднования Всероссийского дня зимних видов спорта в городе Апатиты состоится соревнования по мини-футболу на снегу.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Универсальная площадка ДЮСШ «Олимп».

10-12 февраля

В рамках празднования Всероссийского дня зимних видов спорта в городе Апатиты состоится массовый лыжный праздник в рамках Всероссийских соревнований «Лыжня России» (Чемпионат и Первенство города Апатиты по лыжным гонкам, лыжная VIP-гонка, лыжный конкурс «Лыжня зовет!» г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет», лыжный стадион.

г.Оленегорск

4 февраля

Состоятся открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» - 2017. История этих традиционных состязаний началась ещё в советские времена. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных соревнованиях, получали путевку в большой спорт. И по сей день одной из основных задач соревнований является поиск юных спортивных талантов. 4 февраля 2017 года тысячи участников из 36 регионов России примут участие в соревнованиях «Лёд надежды нашей». Организаторами соревнований являются Министерство спорта Российской Федерации и Союз конькобежцев России.

В каждом городе, проводящем соревнования, состоятся парады открытия, в которых примут участие как олимпийские чемпионы по конькобежному спорту, так и заслуженные мастера различных видов спорта Российской Федерации.

Подобного рода мероприятия способствуют повышению у граждан интереса к физическому самосовершенствованию, раскрытию ценности физической культуры, популяризации спорта и формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных занятий

г.Оленегорск, ДЮСШ «Олимп».

ЗАТО г.Североморск

В спортивном комплексе «Богатырь»  Североморска состоятся очередные игры между командами - участниками Городского турнира по волейболу среди мужских команд.

3 февраля – 21.00

«МГАТП» – «Энергетик».

5 февраля – 10.00

«Гроза» - «Водоканал».

5 февраля - 16.00

«Энергетик» - «Альбатрос».

По завершении игры состоится церемония награждения победителей и призеров соревнований.

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. СК «Богатырь».

5 февраля – 12.00

В СК «Богатырь» пройдут очередные игры Чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Североморск – г.Апатиты (ветераны).

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. СК «Богатырь».

5 февраля – 14.00

В СК «Богатырь» пройдут очередные игры Чемпионата Мурманской области по баскетболу.

г.Североморск – г.Кандалакша (женщины).

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. СК «Богатырь».

г.Мурманск

Работает каток спорткомплекса «Авангард». Из-за неблагоприятных погодных условий график его работы может быть изменен (уточнить время работы катка можно будет по телефону 24-28-80).

г.Мурманск, ул. Лобова, 51. Городской спортивный центр «Авангард».

***

Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Юность». Сеансы свободного катания начинаются с 14.00.  

г.Мурманск, ул. Героев Рыбачьего, 8а. Стадион «Юность».

***

Прокатиться на коньках бесплатно можно на стадионе «Льдинка». Открыт ежедневно после 17.00 (по завершению тренировок спортсменов).

г.Мурманск, ул. Беринга, 14а. Стадион «Льдинка».

 

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