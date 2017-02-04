Спортивная афиша
п.Раякоски
11 марта – 13.00
В посёлке Раякоски Мурманской области в рамках Праздника Севера состоится традиционная XX Лыжня дружбы стран Баренцева региона - уникальный массовый лыжный пробег по территории трёх государств - России, Финляндии и Норвегии. Организатором и партнером международного пробега выступает ПАО «ТГК-1».
п.Раякоски.
г.Кандалакша
4 февраля - 14.00
Волейбол. Чемпионат Кандалакши.
г.Кандалакша, Дворец спорта.
5 февраля - 12.00-18.00
Центр детского творчества «Вега» при поддержке управления образования проводит открытые межмуниципальные соревнования по авиамодельному спорту. Главными целями мероприятия являются пропаганда, поддержка и развитие авиамодельного спорта, научно-технического творчества обучающихся образовательных организаций, выявление и поддержка талантливых детей и подростков, сильнейших спортсменов, развитие творческих способностей, практических навыков и умений, интереса к углубленному изучению техники и патриотическое воспитание молодежи.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами авиамодельных соревнований, Единой Всероссийской спортивной классификацией, инструкциями, принятыми на момент проведения соревнований в установленном порядке.
В программу состязаний включены следующие классы: F1N - метательные модели планеров; F1В - резиномоторные модели самолетов; F4A - свободнолетающие модели-полукопии самолётов; Р4А-стендовая оценка моделей полукопий.
Соревнования в каждом виде состоят из 3 туров, по одному полету (допускается вторая попытка в классах F1B и F4A при получении 0 очков за точность). В зачет идет лучшая сумма по 2 турам + оценка за стенд F4A.
К участию в соревнованиях приглашаются дети и подростки в возрасте от 6 до 17 лет. Педагог-наставник (тренер) команды не должен быть моложе 21 года.
г.Кандалакша, ул. Кировская аллея, 2а. Дворец спорта.
г.Ковдор
4 и 5 февраля - 12.00
Первенство Ковдорского района.
г.Ковдор, спортивно-оздоровительный комплекс.
г.Апатиты
4-5 февраля - 11.00 и 15.00
В шахматно-шашечном центре МБУДО «ДДТ» пройдут соревнования по классическим шахматам среди школьных команд «Белая ладья - 2017». Участие в соревнованиях примут команды учащихся общеобразовательных учреждений города Апатиты. Состав команды – 3 мальчика и 1 девочка
г.Апатиты, ул. Строителей, 23. МБУДО «ДДТ».
5 февраля - 11.00
На лыжных трассах ФСК «Атлет» пройдут 4 тур Первенства по лыжным гонкам среди учащихся города Апатиты (в рамках 2-го этапа VII традиционных детско-юношеских соревнований по лыжным гонкам на Кубок филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1») и 2 тур Чемпионата города Апатиты по лыжным гонкам. Юноши и девушки в различных возрастных группах будут соревноваться в индивидуальном спринте свободным стилем на дистанции
г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет».
10 февраля – 18.00
11 и 12 февраля – 9.30
В ФСК «Атлет» состоится традиционный турнир по волейболу среди мужских и женских команд «Кубок Хибин». Участие в турнире примут приглашенные команды из городов Апатиты, Североморск, Костомукша, Лодейное поле, Череповец, Архангельск, Медвежьегорск и Вологда.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет».
11 февраля – 14.00
На крытом катке ДЮСШ «Юность» ХК «Апатиты» встретится с командой «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».
10-12 февраля
В рамках празднования Всероссийского дня зимних видов спорта в городе Апатиты состоится открытое Первенство города Апатиты по фигурному катанию на коньках и товарищеская встреча по хоккею с шайбой среди юношеских команд.
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».
10-12 февраля
В рамках празднования Всероссийского дня зимних видов спорта в городе Апатиты состоится соревнования по мини-футболу на снегу.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Универсальная площадка ДЮСШ «Олимп».
10-12 февраля
В рамках празднования Всероссийского дня зимних видов спорта в городе Апатиты состоится массовый лыжный праздник в рамках Всероссийских соревнований «Лыжня России» (Чемпионат и Первенство города Апатиты по лыжным гонкам, лыжная VIP-гонка, лыжный конкурс «Лыжня зовет!» г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет», лыжный стадион.
г.Кировск
7-8 февраля - 12.00
Горнолыжный спорт. Соревнования на призы чемпиона СССР Бориса Кузнецова.
г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».
г.Мончегорск
4-5 февраля - 10.00
Флорбол. Первенство Мончегорска.
г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.
5 февраля – 11.00
Массовый конкурс «Лыжня зовёт!»
г.Мончегорск, лесопарк.
г.Оленегорск
4 февраля
Состоятся открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» - 2017. История этих традиционных состязаний началась ещё в советские времена. Многие российские звезды конькобежного спорта зажигались именно после выступления на подобных соревнованиях, получали путевку в большой спорт. И по сей день одной из основных задач соревнований является поиск юных спортивных талантов. 4 февраля 2017 года тысячи участников из 36 регионов России примут участие в соревнованиях «Лёд надежды нашей». Организаторами соревнований являются Министерство спорта Российской Федерации и Союз конькобежцев России.
В каждом городе, проводящем соревнования, состоятся парады открытия, в которых примут участие как олимпийские чемпионы по конькобежному спорту, так и заслуженные мастера различных видов спорта Российской Федерации.
Подобного рода мероприятия способствуют повышению у граждан интереса к физическому самосовершенствованию, раскрытию ценности физической культуры, популяризации спорта и формированию в массовом сознании понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных занятий
г.Оленегорск, ДЮСШ «Олимп».
4 февраля - 11.00
Первенство оленегорской любительской лиги.
«Ресурс» (Оленегорск) - «Гроза» (Североморск).
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
4 февраля - 14.00
Первенство оленегорской любительской лиги.
«Стальные ястребы» (Царь-Город) - «Альбатрос» (Полярный).
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
5 февраля - 10.00
Массовый конкурс «Лыжня зовёт!»
г.Оленегорск, лесопарк.
5 февраля - 11.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области.
«Горняк» (Оленегорск) - «Мурман-КСШОР».
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
г.Полярный
4 февраля - 15.00
5 февраля - 11.00
Кикбоксинг. Чемпионат Мурманской области.
г.Полярный, спорткомплекс «Каскад».
4 февраля - 14.00
5 февраля - 12.00
Ушу-саньда. Чемпионат Мурманской области.
г.Полярный, спорткомплекс «Каскад».
ЗАТО г.Североморск
В спортивном комплексе «Богатырь» Североморска состоятся очередные игры между командами - участниками Городского турнира по волейболу среди мужских команд.
5 февраля – 10.00
«Гроза» - «Водоканал».
5 февраля - 16.00
«Энергетик» - «Альбатрос».
По завершении игры состоится церемония награждения победителей и призеров соревнований.
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. СК «Богатырь».
5 февраля – 12.00
В СК «Богатырь» пройдут очередные игры Чемпионата Мурманской области по баскетболу.
г.Североморск – г.Апатиты (ветераны).
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. СК «Богатырь».
5 февраля – 14.00
В СК «Богатырь» пройдут очередные игры Чемпионата Мурманской области по баскетболу.
г.Североморск – г.Кандалакша (женщины).
ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. СК «Богатырь».
г.Кола
4 и 5 февраля - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».
4 февраля - 12.00
Самбо. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Кола, физкультурно-оздоровительный комплекс.
5-7 февраля - 13.00
Автокросс. Чемпионат Мурманской области.
г.Кола, автодром Комсомольская горка.
г.Мурманск
4 февраля - 11.00
Конькобежный спорт. Юношеские соревнования «Лёд надежды нашей».
г.Мурманск, стадион «Строитель».
4 февраля - 12.00
Волейбол. Чемпионат Мурманска.
г.Мурманск, спортзал МГАТП.
4 февраля - 12.00
Соревнования «Лига ВПК» по многоборью комплекса ГТО и военизированной эстафеты среди команд военно-патриотических клубов Мурманской области.
г.Мурманск, ул. Книповича, 46. Региональное отделение ДОСААФ России.
4 февраля - 12.00
5 февраля - 11.0.
Тайский бокс. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
5 февраля - 11.00
Настольный теннис. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
5 и 8 февраля - 12.00
Массовый конкурс «Лыжня зовёт!»
г.Мурманск, спорткомплекс «Снежинка».
8 февраля - 20.30
Чемпионат Мурманска. «Союз» - «РеалСталь».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.