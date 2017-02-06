Спортивная афиша
п.Раякоски
11 марта – 13.00
В посёлке Раякоски Мурманской области в рамках Праздника Севера состоится традиционная XX Лыжня дружбы стран Баренцева региона - уникальный массовый лыжный пробег по территории трёх государств - России, Финляндии и Норвегии. Организатором и партнером международного пробега выступает ПАО «ТГК-1».
п.Раякоски.
г.Апатиты
10 февраля – 18.00
11 и 12 февраля – 9.30
В ФСК «Атлет» состоится традиционный турнир по волейболу среди мужских и женских команд «Кубок Хибин». Участие в турнире примут приглашенные команды из городов Апатиты, Североморск, Костомукша, Лодейное поле, Череповец, Архангельск, Медвежьегорск и Вологда.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет».
11 февраля – 14.00
На крытом катке ДЮСШ «Юность» ХК «Апатиты» встретится с командой «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».
10-12 февраля
В рамках празднования Всероссийского дня зимних видов спорта в городе Апатиты состоится открытое Первенство города Апатиты по фигурному катанию на коньках и товарищеская встреча по хоккею с шайбой среди юношеских команд.
г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».
10-12 февраля
В рамках празднования Всероссийского дня зимних видов спорта в городе Апатиты состоится соревнования по мини-футболу на снегу.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Универсальная площадка ДЮСШ «Олимп».
10-12 февраля
В рамках празднования Всероссийского дня зимних видов спорта в городе Апатиты состоится массовый лыжный праздник в рамках Всероссийских соревнований «Лыжня России» (Чемпионат и Первенство города Апатиты по лыжным гонкам, лыжная VIP-гонка, лыжный конкурс «Лыжня зовет!» г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет», лыжный стадион.
г.Кировск
7-8 февраля - 12.00
Горнолыжный спорт. Соревнования на призы чемпиона СССР Бориса Кузнецова.
г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».
г.Мурманск
8 февраля - 12.00
Массовый конкурс «Лыжня зовёт!»
г.Мурманск, спорткомплекс «Снежинка».
8 февраля - 20.30
Чемпионат Мурманска. «Союз» - «РеалСталь».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.