п.Раякоски

11 марта – 13.00

В посёлке Раякоски Мурманской области в рамках Праздника Севера состоится традиционная XX Лыжня дружбы стран Баренцева региона - уникальный массовый лыжный пробег по территории трёх государств - России, Финляндии и Норвегии. Организатором и партнером международного пробега выступает ПАО «ТГК-1».

п.Раякоски.

г.Полярные Зори

11 и 12 февраля - 12.00

в городе атомщиков состоится первый этап открытых спортивных мероприятий по автомногоборью и ледовым гонкам. 11 февраля разыграется борьба за звание лучшего в дисциплине «автомногоборье», кстати, участие принять может любой желающий. В воскресенье, 12 февраля, состоятся ледовые баталии с участием спортивных болидов со всей Мурманской области. Впервые в рамках данного спортивного мероприятия состоится красш-тест отечественных автомобилей. Сбор участников гонок к 10.00.

г.Полярные Зори, 13км. автодороги Полярные Зори - Африканда. Водоём завода «Гранит».

г.Апатиты

10 февраля – 18.00

11 и 12 февраля – 9.30

В ФСК «Атлет» состоится традиционный турнир по волейболу среди мужских и женских команд «Кубок Хибин». Участие в турнире примут приглашенные команды из городов Апатиты, Североморск, Костомукша, Лодейное поле, Череповец, Архангельск, Медвежьегорск и Вологда.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет».

11 февраля – 14.00

На крытом катке ДЮСШ «Юность» ХК «Апатиты» встретится с командой «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».

10-12 февраля

В рамках празднования Всероссийского дня зимних видов спорта в городе Апатиты состоится открытое Первенство города Апатиты по фигурному катанию на коньках и товарищеская встреча по хоккею с шайбой среди юношеских команд.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».

10-12 февраля

В рамках празднования Всероссийского дня зимних видов спорта в городе Апатиты состоится соревнования по мини-футболу на снегу.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Универсальная площадка ДЮСШ «Олимп».

10-12 февраля

В рамках празднования Всероссийского дня зимних видов спорта в городе Апатиты состоится массовый лыжный праздник в рамках Всероссийских соревнований «Лыжня России» (Чемпионат и Первенство города Апатиты по лыжным гонкам, лыжная VIP-гонка, лыжный конкурс «Лыжня зовет!» г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет», лыжный стадион.

г.Кировск

8 февраля - 12.00

Горнолыжный спорт. Соревнования на призы чемпиона СССР Бориса Кузнецова.

г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».

г.Кола

9-11 февраля – 9.00

В физкультурно-оздоровительном комплексе Кольского района состоятся соревнования по баскетболу среди мужских команд и 3х3 среди женских команд в зачёт 53-й Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области. В соревнованиях примут участие 5 мужских команд и 7 женских команд из Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского медицинского, Мурманского педагогического и Мурманского индустриального колледжей.

Команды-победители будут награждены кубками и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 3. ФОК Кольского района.

г.Мурманск

8 февраля - 12.30

В Мурманске на базе лыжного стадиона специализированной школы олимпийского резерва проходят областные открытые соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу в зачёт 57-го Праздника Севера учащихся по программе «Специальная Олимпиада России». В соревнованиях принимают участие 131 учащийся коррекционных школ, школ-интернатов и организаций дополнительного образования из Мурманска, Кандалакши, Оленегорска, Мончегорска, Апатитов, Кольского района и ЗАТО г. Североморск.

В течение двух дней юноши и девушки в возрасте от 12 лет до 21 года будут соревноваться в смешанных эстафетах 4 х 500 м, лыжных гонках от 50 м до 3 км и в снегоступинге от 25 до 400 м. Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

Все участники соревнований получат памятные значки Специальной Олимпиады Мурманской области, а также сладкие призы.

Мурманск, ул. Долина Уюта, 2.

8 февраля - 12.00

Массовый конкурс «Лыжня зовёт!»

г.Мурманск, спорткомплекс «Снежинка».

8 февраля - 20.30

Чемпионат Мурманска. «Союз» - «РеалСталь».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.