Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Королев прибыл в Североморск для участия в торжественной церемонии встречи корабельной авианосной группыКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЗАТО мечтают о статусе «моногород»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика09.02.17 07:20

Спортивная афиша

п.Раякоски

11 марта – 13.00

В посёлке Раякоски Мурманской области в рамках Праздника Севера состоится традиционная XX Лыжня дружбы стран Баренцева региона - уникальный массовый лыжный пробег по территории трёх государств - России, Финляндии и Норвегии. Организатором и партнером международного пробега выступает ПАО «ТГК-1».

п.Раякоски.

г.Полярные Зори

11 и 12 февраля  - 12.00

в городе атомщиков состоится первый  этап открытых спортивных мероприятий по автомногоборью и ледовым гонкам. 11 февраля разыграется борьба за звание лучшего в дисциплине «автомногоборье», кстати, участие принять может любой желающий. В воскресенье, 12 февраля, состоятся ледовые баталии с участием спортивных болидов со всей Мурманской области. Впервые в рамках данного спортивного мероприятия состоится красш-тест отечественных автомобилей. Сбор участников гонок к 10.00.

г.Полярные Зори, 13км. автодороги Полярные Зори - Африканда. Водоём завода «Гранит».

г.Апатиты

10 февраля – 18.00

11 и 12 февраля – 9.30

В ФСК «Атлет» состоится традиционный турнир по волейболу среди мужских и женских команд «Кубок Хибин». Участие в турнире примут приглашенные команды из городов Апатиты, Североморск, Костомукша, Лодейное поле, Череповец, Архангельск, Медвежьегорск и Вологда.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет».

11 февраля – 14.00

На крытом катке ДЮСШ «Юность» ХК «Апатиты» встретится с командой «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».

10-12 февраля

В рамках празднования Всероссийского дня зимних видов спорта в городе Апатиты состоится  открытое Первенство города Апатиты по фигурному катанию на коньках и товарищеская встреча по хоккею с шайбой среди юношеских команд.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».

10-12 февраля

В рамках празднования Всероссийского дня зимних видов спорта в городе Апатиты состоится соревнования по мини-футболу на снегу.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Универсальная площадка ДЮСШ «Олимп».

10-12 февраля

В рамках празднования Всероссийского дня зимних видов спорта в городе Апатиты состоится массовый лыжный праздник в рамках Всероссийских соревнований «Лыжня России» (Чемпионат и Первенство города Апатиты по лыжным гонкам, лыжная VIP-гонка, лыжный конкурс «Лыжня зовет!» г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет», лыжный стадион.

ЗАТО г.Североморск

11 и 12 февраля - 11.00-13.00

На лыжных трассах ЗАТО г.Североморска состоятся мероприятия в рамках открытой массовой лыжной гонки «Лыжня Кольского Заполярья-2017» по программе XXXV Всероссийской Массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017» для жителей города.

11 февраля - учащиеся общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Североморск.

г.Североморск-1,  лыжные трассы (болото, за гаражами).

12 февраля  - жители ЗАТО г.Североморск.

г.Североморск-1,  лыжные трассы (болото, за гаражами).

12 февраля - детский забег от 1 до 8 лет.

ЗАТО г.Североморск, ул. Душенова, 13б. Спортивный центр (морской и физической подготовки) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.

12 февраля – 11.00

Состоится старт III городского проекта «Солнечные лучики» для детей дошкольного возраста, посвященный Всероссийскому Дню зимних видов спорта. Программа соревнований: 10.20-10.45 – регистрация участников, дети от 2 до 7 лет; 11.00 – старт участников на дистанции 400 м.

ЗАТО г.Североморск, ул. Душенова, 13б. Спортивный центр (морской и физической подготовки) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.

г.Кола

9-11 февраля – 9.00

В физкультурно-оздоровительном комплексе Кольского района состоятся соревнования по баскетболу среди мужских команд и 3х3 среди женских команд в зачёт 53-й Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области. В соревнованиях примут участие 5 мужских команд и 7 женских команд из Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского медицинского, Мурманского педагогического и Мурманского индустриального колледжей.

Команды-победители будут награждены кубками и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 3. ФОК Кольского района.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееЖириновский хочет установить рекорд, а партия «Яблоко» готово сделать предложение всем молодым гражданам России
-Слово не воробей...Для Териберки нужен мозговой штурм
-Нам интересно Ваше мнение
03.02.17: Александр Лукашенко, президент Беларуси, во время пресс-конференции 3 февраля заявил, что в России «за взятку всё можно» сделать. Как вы относитесь к такой оценке нашей действительности?Проголосовало: 406 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире10:00«Международные новости». Информационная программа10:30Новости. Информационная программа.11:00«Пандора». Художественный сериал, 3 серия (16+)12:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)12:30Новости. Информационная программа.13:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики начали снижать цены на топливо, а на АЗС они продолжают ростПрокуратура Мурманской области отстаивает права северян в сфере оплаты труда-PRO ВалютуДоллар укрепился почти на 32 копейки, евро – на 21 копейкуДоллар и евро продолжили рост-PRO ЭнергетикуПАО «ТГК-1» заключило соглашения с учебными заведениями ЗаполярьяКольская АЭС в январе 2017 года увеличила выработку электроэнергии на 43,2 млн кВтч-PRO ЖКХКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: ЗАТО мечтают о статусе «моногород»Плановые отключения в Мурманске на 9 февраля-PRO Нефть и газОбъёмы перевозок наливных грузов по Северному морскому пути в 2016 году показали небывалый ростДобыча нефти на арктическом шельфе России в 2016 году выросла в 2,5 раза – до 2,15 млн тонн-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения