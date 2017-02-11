п.Раякоски

11 марта – 13.00

В посёлке Раякоски Мурманской области в рамках Праздника Севера состоится традиционная XX Лыжня дружбы стран Баренцева региона - уникальный массовый лыжный пробег по территории трёх государств - России, Финляндии и Норвегии. Организатором и партнером международного пробега выступает ПАО «ТГК-1».

п.Раякоски.

г.Кандалакша

12 февраля - 11.00

Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России-2017».

г.Кандалакша, левый берег реки Нива.

12 февраля - 12.00

Боевое самбо. Турнир памяти воинов-интернационалистов.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

г.Ковдор

12 февраля - 11.00

Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России-2017».

г.Ковдор, лыжный стадион.

г.Полярные Зори

11 и 12 февраля - 12.00

в городе атомщиков состоится первый этап открытых спортивных мероприятий по автомногоборью и ледовым гонкам. 11 февраля разыграется борьба за звание лучшего в дисциплине «автомногоборье», кстати, участие принять может любой желающий. В воскресенье, 12 февраля, состоятся ледовые баталии с участием спортивных болидов со всей Мурманской области. Впервые в рамках данного спортивного мероприятия состоится красш-тест отечественных автомобилей. Сбор участников гонок к 10.00.

г.Полярные Зори, 13км. автодороги Полярные Зори - Африканда. Водоём завода «Гранит».

г.Апатиты

11 и 12 февраля – 9.30

В ФСК «Атлет» состоится традиционный турнир по волейболу среди мужских и женских команд «Кубок Хибин». Участие в турнире примут приглашенные команды из городов Апатиты, Североморск, Костомукша, Лодейное поле, Череповец, Архангельск, Медвежьегорск и Вологда.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет».

11 и 12 февраля

В рамках празднования Всероссийского дня зимних видов спорта в городе Апатиты состоится открытое Первенство города Апатиты по фигурному катанию на коньках и товарищеская встреча по хоккею с шайбой среди юношеских команд.

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».

11 и 12 февраля

В рамках празднования Всероссийского дня зимних видов спорта в городе Апатиты состоится соревнования по мини-футболу на снегу.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Универсальная площадка ДЮСШ «Олимп».

11 и 12 февраля

В рамках празднования Всероссийского дня зимних видов спорта в городе Апатиты состоится массовый лыжный праздник в рамках Всероссийских соревнований «Лыжня России» (Чемпионат и Первенство города Апатиты по лыжным гонкам, лыжная VIP-гонка, лыжный конкурс «Лыжня зовет!» г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет», лыжный стадион.

11 февраля – 14.00

На крытом катке ДЮСШ «Юность» ХК «Апатиты» встретится с командой «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).

г.Апатиты, ул.Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».

г.Кировск

11 февраля – 11.00

На трассах лыжного стадиона в районе санаторного комплекса «Тирвас» пройдёт городская массовая лыжная гонка «Лыжня Кольского Заполярья-2017» по программе XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Каждый участник Соревнований должен представить в комиссию по допуску спортсменов следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования и справку о допуске врача.

г.Кировск, посёлок Ботаническая станция, улица Ботанический Сад, 29. Санаторный комплекс «Тирвас».

12 февраля – 12.00

В хоккейном эллинге МАУ СОК «Горняк» состоятся празднование «Всероссийского Дня зимних видов спорта» в программе, а так же показательные выступления юных фигуристов и хоккеистов.

г.Кировск, ул.50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

18 февраля – 12.00

Во Дворце спорта МАУ СОК «Горняк» пройдёт традиционный открытый переходящий кубок по волейболу среди мужских команд-ветеранов памяти Петрова Владимира Николаевича. К участию в турнире допускаются команды, имеющие соответствующую подготовку и подавшие заявки установленной формы. Состав команды – 12 человек. Возраст участников – не моложе 1977 года рождения.

г.Кировск, ул.50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

г.Мончегорск

11 февраля - 11.00

Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России-2017».

г.Мончегорск, лыжный стадион.

11 февраля - 11.00

Конькобежный спорт. Соревнования «Быстрые коньки»

г.Мончегорск, городской стадион.

11 февраля – 12.00

Соревнования «Горнолыжная семья».

г.Мончегорск, горнолыжный комплекс «Лопарьстан».

г.Оленегорск

11 февраля - 11.00

Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России-2017».

г.Оленегорск, лесопарк.

11 февраля - 11.00

Ветеранское первенство города Оленегорска.

г.Оленегорск, лесопарк.

11 февраля - 13.00

Юношеские соревнования «День зимних видов спорта»

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

12 февраля - 13.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (Оленегорск) - «Апатиты».

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

12 февраля - 15.00

Мини-футбол. Открытое первенство города Оленегорска.

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

г.Снежногорск

11 февраля - 11.00

Спортивная борьба. Юниорское первенство Мурманской области.

г.Снежногорск, ДЮСШ.

ЗАТО г.Североморск

11 и 12 февраля - 11.00-13.00

На лыжных трассах ЗАТО г.Североморска состоятся мероприятия в рамках открытой массовой лыжной гонки «Лыжня Кольского Заполярья-2017» по программе XXXV Всероссийской Массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017» для жителей города.

11 февраля - учащиеся общеобразовательных учреждений ЗАТО г.Североморск.

г.Североморск-1, лыжные трассы (болото, за гаражами).

12 февраля - жители ЗАТО г.Североморск.

г.Североморск-1, лыжные трассы (болото, за гаражами).

12 февраля - детский забег от 1 до 8 лет.

ЗАТО г.Североморск, ул. Душенова, 13б. Спортивный центр (морской и физической подготовки) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.

12 февраля – 11.00

Состоится старт III городского проекта «Солнечные лучики» для детей дошкольного возраста, посвященный Всероссийскому Дню зимних видов спорта. Программа соревнований: 10.20-10.45 – регистрация участников, дети от 2 до 7 лет; 11.00 – старт участников на дистанции 400 м .

ЗАТО г.Североморск, ул. Душенова, 13б. Спортивный центр (морской и физической подготовки) филиала ФАУ МО РФ ЦСКА.

г.Кола

11 февраля – 9.00

В физкультурно-оздоровительном комплексе Кольского района состоятся соревнования по баскетболу среди мужских команд и 3х3 среди женских команд в зачет 53-й Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области. В соревнованиях примут участие 5 мужских команд и 7 женских команд из Мурманского строительного колледжа имени Н.Е. Момота, Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева, Мурманского колледжа экономики и информационных технологий, Мурманского технологического колледжа сервиса, Мурманского медицинского, Мурманского педагогического и Мурманского индустриального колледжей.

Команды-победители будут награждены кубками и грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

г.Кола, просп.Защитников Заполярья, 3. ФОК Кольского района.

11-12 февраля - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт»

г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».

г.Мурманск

11 февраля – 12.00

В рамках сотрудничества ДОСААФ и МРО ОГО ВФСО «Динамо» состоится традиционное лично-командное первенство по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки среди детей военнослужащих министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка Мурманской области. Соревнование приурочено к празднованию Дня защитника Отечества.

Открытие соревнований состоится в стрелково-спортивном клубе ЧУ МОССК ДОСААФ.

г.Мурманск, ул. Книповича, 46. Стрелково-спортивный клуб ЧУ МОССК ДОСААФ.

11 февраля - 12.00

Плавание. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, плавательный бассейн.

11 и 12 февраля - 12.00.

Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

11 февраля - 10.00

Дзюдо. Молодежное первенство Северо-Западного федерального округа.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

11 февраля - 11.45

Губернатор Марина Ковтун примет участие в церемонии открытия соревнований по программе ХХХV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2017». Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» является одним из самых масштабных зимних соревнований в мире. В 2017 году в лыжной гонке примут участие более 1,5 млн человек в 74 субъектах Российской Федерации. В Мурманской области «Лыжня России» пройдёт в 10-й раз.

г.Мурманск, спортивный комплекс «Долина Уюта».

11 февраля - 11.45

Лыжные гонки. Всероссийские массовые соревнования «Лыжня России-2017».

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

11 февраля - 12.00

Волейбол. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

12 февраля - 11.00.

Баскетбол. Первенство Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

12 февраля - 14.00

Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».