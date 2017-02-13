п.Раякоски

11 марта – 13.00

В посёлке Раякоски Мурманской области в рамках Праздника Севера состоится традиционная XX Лыжня дружбы стран Баренцева региона - уникальный массовый лыжный пробег по территории трёх государств - России, Финляндии и Норвегии. Организатором и партнером международного пробега выступает ПАО «ТГК-1».

п.Раякоски.

г.Кировск

18 февраля – 12.00

Во Дворце спорта МАУ СОК «Горняк» пройдёт традиционный открытый переходящий кубок по волейболу среди мужских команд-ветеранов памяти Петрова Владимира Николаевича. К участию в турнире допускаются команды, имеющие соответствующую подготовку и подавшие заявки установленной формы. Состав команды – 12 человек. Возраст участников – не моложе 1977 года рождения.

г.Кировск, ул.50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».