п.Раякоски

11 марта – 13.00

В посёлке Раякоски Мурманской области в рамках Праздника Севера состоится традиционная XX Лыжня дружбы стран Баренцева региона - уникальный массовый лыжный пробег по территории трёх государств - России, Финляндии и Норвегии. Организатором и партнером международного пробега выступает ПАО «ТГК-1».

п.Раякоски.

г.Кировск

18 февраля – 12.00

Во Дворце спорта МАУ СОК «Горняк» пройдёт традиционный открытый переходящий кубок по волейболу среди мужских команд-ветеранов памяти Петрова Владимира Николаевича. К участию в турнире допускаются команды, имеющие соответствующую подготовку и подавшие заявки установленной формы. Состав команды – 12 человек. Возраст участников – не моложе 1977 года рождения.

г.Кировск, ул.50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

г.Мончегорск

16 февраля – 11.00

Команды Мончегорской коррекционной школы, Мурманских коррекционных школ № 1 и № 3, Минькинской, Кильдинской, Кандалакшской коррекционных школ-интернатов, Североморской школы полного дня, Апатитского центра помощи детям им. В.Р. Булычева, Мурманского центра помощи детям «Ровесник» и Мурмашинского центра помощи детям «Журавушка» примут участие в областных соревнованиях по лыжным гонкам среди детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителей) и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Участникам в возрасте от 11 до 16 лет предстоит спортивная борьба на лыжных трассах Мончегорской СДЮСШОР, где пройдут соревнования свободным стилем на дистанции 1,5 км у юношей и 1 км у девушек.

г.Мончегорск, ул. Нюдовская, 14. ГАУМО «Мончегорская СШОР по горнолыжному спорту».

г.Мурманск

16-19 февраля – 10.00

В спортивном комплексе Мурманского грузового автотранспортного предприятия состоится областной турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества. В турнире примут участие 210 юношей и девушек с 13 до 16 лет в составе 19 команд пяти муниципальных образований Мурманской области из г. Мурманска, г. Апатиты, ЗАТО г. Заозёрска, п. Мурмаши и п. Междуречье Кольского района, п. Умба Терского района, а также команды из г. Сегежи Республики Карелия, г. Архангельска, г. Всеволожска Ленинградской области.

Торжественный парад открытия турнира состоится 17 февраля в 14.00.

г.Мурманск, просп. Кольский, 53. Спортивный комплекс Мурманского грузового автотранспортного предприятия.

24 и 25 февраля – 10.00

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска и «Дом молодёжи» приглашают молодых мурманчан принять участие в 11-х играх в снежки по правилам «Yukigassen» (Снежный бой).

Соревнования пройдут на спортивном стадионе школы № 50. Для участия необходимо собрать команду и до 17 февраля подать заявку по электронной почте: yukigassen.murmansk@mail.ru. В этом году игры будут проводиться по 2-м возрастным категориям: учащиеся общеобразовательных учреждений (школы, лицеи, гимназии) и студенты сузов и вузов (14-23 года); работающая молодежь, представители молодежных инициативных групп (24-35 лет). Победители получат возможность участвовать в международных соревнованиях «Yukigassen» в Норвегии (г.Вардё) 8-12 марта 2017 года в составе сборной команды города Мурманска.

г.Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 35. Спортивный стадион школы № 50.