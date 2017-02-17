п.Раякоски

11 марта – 13.00

В посёлке Раякоски Мурманской области в рамках Праздника Севера состоится традиционная XX Лыжня дружбы стран Баренцева региона - уникальный массовый лыжный пробег по территории трёх государств - России, Финляндии и Норвегии. Организатором и партнером международного пробега выступает ПАО «ТГК-1».

п.Раякоски.

г.Кировск

17-19 февраля

Состоится областной спортивно – туристский этнографический слет обучающихся на туристической базе ЦДТ «Хибины» г.Кировска». Мероприятие проводится в целях активизации и совершенствования туристско-спортивного направления работы и популяризации туризма в образовательных организациях Мурманской области, воспитания патриотизма и гражданственности, формирования бережного отношения к героическому прошлому родного края. В слёте будут принимать участие команды из городов Кировск, Мурманск, Снежногорск, Мончегорск (обучающиеся от 10 до 11 лет).

На протяжении 3 дней ребята со всей области будут проходить различные испытания: этнографическая игра «Саами - северный народ»; короткая полоса препятствий; эстафета с элементами основ военной службы; дистанция «Ралли выживания»; кулинарный поединок; «Золотой, розовый прусик» (вязка узлов);

- первая доврачебная помощь; интеллектуальная игра и многое другое.

г.Кировск, микрорайон Кукисвумчорр, ул. Советская, 8. Туристическая база ЦДТ «Хибины» г.Кировска».

18 февраля – 12.00

Во Дворце спорта МАУ СОК «Горняк» пройдёт традиционный открытый переходящий кубок по волейболу среди мужских команд-ветеранов памяти Петрова Владимира Николаевича. К участию в турнире допускаются команды, имеющие соответствующую подготовку и подавшие заявки установленной формы. Состав команды – 12 человек. Возраст участников – не моложе 1977 года рождения.

г.Кировск, ул.50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

18 февраля – 12.00

В плавательном бассейне СОЦ «Дельфин» состоятся городские соревнования по плаванию, посвящённые «Дню защитника Отечества».

г.Кировск, ул. Мира 9. Бассейне СОЦ «Дельфин».

19 февраля – 12.00

Во Дворце спорта МАУ СОК «Горняк» пройдут городские соревнования по баскетболу, посвящённые «Дню защитника Отечества».

г.Кировск, ул.50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

ЗАТО г.Североморск

18 февраля - 12.00

Состоится эстафета III Всемирных военно-спортивных игр.

ЗАТО г.Североморск. Центральная площадь города.

г.Мурманск

17-19 февраля – 10.00

В спортивном комплексе Мурманского грузового автотранспортного предприятия состоится областной турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества. В турнире примут участие 210 юношей и девушек с 13 до 16 лет в составе 19 команд пяти муниципальных образований Мурманской области из г. Мурманска, г. Апатиты, ЗАТО г. Заозёрска, п. Мурмаши и п. Междуречье Кольского района, п. Умба Терского района, а также команды из г. Сегежи Республики Карелия, г. Архангельска, г. Всеволожска Ленинградской области.

Торжественный парад открытия турнира состоится 17 февраля в 14.00.

г.Мурманск, просп. Кольский, 53. Спортивный комплекс Мурманского грузового автотранспортного предприятия.

24 и 25 февраля – 10.00

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска и «Дом молодёжи» приглашают молодых мурманчан принять участие в 11-х играх в снежки по правилам «Yukigassen» (Снежный бой).

Соревнования пройдут на спортивном стадионе школы № 50. Для участия необходимо собрать команду и до 17 февраля подать заявку по электронной почте: yukigassen.murmansk@mail.ru. В этом году игры будут проводиться по 2-м возрастным категориям: учащиеся общеобразовательных учреждений (школы, лицеи, гимназии) и студенты сузов и вузов (14-23 года); работающая молодежь, представители молодежных инициативных групп (24-35 лет). Победители получат возможность участвовать в международных соревнованиях «Yukigassen» в Норвегии (г.Вардё) 8-12 марта 2017 года в составе сборной команды города Мурманска.

г.Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 35. Спортивный стадион школы № 50.