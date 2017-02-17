Дорога на Териберку открыта, но порывистый ветер и снег приводят к новым перемётам, «перечёркивая» работу дорожниковЕвропарламент проголосовал за дальнейшую централизацию и создание общей европейской армии
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика17.02.17 07:20

Спортивная афиша

п.Раякоски

11 марта – 13.00

В посёлке Раякоски Мурманской области в рамках Праздника Севера состоится традиционная XX Лыжня дружбы стран Баренцева региона - уникальный массовый лыжный пробег по территории трёх государств - России, Финляндии и Норвегии. Организатором и партнером международного пробега выступает ПАО «ТГК-1».

п.Раякоски.

г.Кировск

17-19 февраля

Состоится областной спортивно – туристский этнографический слет обучающихся на туристической базе ЦДТ «Хибины» г.Кировска». Мероприятие проводится в целях активизации и совершенствования туристско-спортивного направления работы и популяризации туризма в образовательных организациях Мурманской области, воспитания патриотизма и гражданственности, формирования бережного отношения к героическому прошлому родного края. В слёте будут принимать участие команды из городов Кировск, Мурманск, Снежногорск, Мончегорск (обучающиеся от 10 до 11 лет).

На протяжении 3 дней ребята со всей области будут проходить различные испытания: этнографическая игра «Саами - северный народ»; короткая полоса препятствий; эстафета с элементами основ военной службы; дистанция «Ралли выживания»;  кулинарный поединок; «Золотой, розовый прусик» (вязка узлов);

- первая доврачебная помощь; интеллектуальная игра и многое другое.

г.Кировск, микрорайон Кукисвумчорр, ул. Советская, 8. Туристическая база ЦДТ «Хибины» г.Кировска».

18 февраля – 12.00

Во Дворце спорта МАУ СОК «Горняк» пройдёт традиционный открытый переходящий кубок по волейболу среди мужских команд-ветеранов памяти Петрова Владимира Николаевича. К участию в турнире допускаются команды, имеющие соответствующую подготовку и подавшие заявки установленной формы. Состав команды – 12 человек. Возраст участников –  не моложе 1977 года рождения.

г.Кировск, ул.50 лет Октября,  4. МАУ СОК «Горняк».

18 февраля – 12.00

В плавательном бассейне СОЦ «Дельфин» состоятся городские соревнования по плаванию, посвящённые «Дню защитника Отечества».

г.Кировск, ул. Мира 9. Бассейне СОЦ «Дельфин».

19 февраля – 12.00

Во Дворце спорта МАУ СОК «Горняк» пройдут городские соревнования по баскетболу, посвящённые «Дню защитника Отечества».

г.Кировск, ул.50 лет Октября,  4. МАУ СОК «Горняк».

ЗАТО г.Североморск

18 февраля - 12.00

Состоится эстафета III Всемирных военно-спортивных игр.

ЗАТО г.Североморск. Центральная площадь города.

г.Мурманск

17-19 февраля – 10.00

В спортивном комплексе Мурманского грузового автотранспортного предприятия  состоится областной турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества. В турнире примут участие 210 юношей и девушек с 13 до 16 лет в составе 19 команд пяти муниципальных образований Мурманской области из г. Мурманска, г. Апатиты, ЗАТО г. Заозёрска, п. Мурмаши и п. Междуречье Кольского района, п. Умба Терского района, а также команды из г. Сегежи Республики Карелия, г. Архангельска, г. Всеволожска Ленинградской области.

Торжественный парад открытия турнира состоится 17 февраля в 14.00.

г.Мурманск, просп. Кольский,  53. Спортивный комплекс Мурманского грузового автотранспортного предприятия.

24 и 25 февраля – 10.00

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска и  «Дом молодёжи» приглашают молодых мурманчан принять участие в 11-х играх в снежки по правилам «Yukigassen» (Снежный бой).

Соревнования пройдут на спортивном стадионе школы № 50. Для участия необходимо собрать команду и до 17 февраля подать заявку по электронной почте: yukigassen.murmansk@mail.ru.  В этом году игры будут проводиться по 2-м возрастным категориям: учащиеся общеобразовательных учреждений (школы, лицеи, гимназии) и студенты сузов и вузов (14-23 года);  работающая молодежь, представители молодежных инициативных групп (24-35 лет). Победители получат возможность участвовать в международных соревнованиях «Yukigassen» в Норвегии (г.Вардё) 8-12 марта 2017 года в составе сборной команды города Мурманска.

г.Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 35. Спортивный стадион школы № 50.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-ФоторепортажНе так страшна метель, как её малюют
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееРСПП подталкивает Путина к очередному сроку
-Слово не воробей...Взлётная площадка для молодых политиков
-Нам интересно Ваше мнение
13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 355 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире14:00«Умка». Детская программа (6+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)16:00«Международные новости». Информационная программа16:30Новости. Информационная программа.17:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиСвежая белокочанная капуста опять «порадовала» северян ростом ценВ Мурманской области в январе больше всего цены подросли на овощи-PRO ВалютуРоссийская валюта незначительно дорожает к уровням закрытия, поддержанная растущей нефтьюЕвро подскочил почти на 63 копейки, доллар – почти на 38 копеек-PRO ЭнергетикуВыездное совещание о прохождении отопительного периода прошло на котельной «Северная»Колэнерго работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХИзбавляемся от очередной законодательной коллизии - за общедомовые нужды разрешили платить по счётчикамПрокуратура опять выявила факты ненадлежащей уборки придомовых территорий многоквартирных домов-PRO Нефть и газКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»Рынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыРедакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения