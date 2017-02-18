г.Кандалакша

19 февраля - 14.00

Чемпионат города Кандалакши.

г.Кандалакша. Дворец спорта.

г.Ковдор

18 февраля - 10.00

Турнир по мини-футболу, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

г.Ковдор, ул. Комсомольская, 15а. Спортивно-оздоровительный комплекс.

18 февраля - 12.00

Турнир памяти воинов, погибших в горячих точках.

г.Ковдор, спортивно-оздоровительный комплекс.

19 февраля - 12.00

Чемпионат Мурманской области по баскетболу сезона 2016-2017 годов среди мужских команд. Встретятся команды Ковдора и Мончегорска.

г.Ковдор, ул. Комсомольская, 15а. Спортивно-оздоровительный комплекс.

п.Раякоски

11 марта – 13.00

В посёлке Раякоски Мурманской области в рамках Праздника Севера состоится традиционная XX Лыжня дружбы стран Баренцева региона - уникальный массовый лыжный пробег по территории трёх государств - России, Финляндии и Норвегии. Организатором и партнером международного пробега выступает ПАО «ТГК-1».

п.Раякоски.

г.Апатиты

18 февраля - 10.00

Скалолазание. Соревнования «Хибинские связки».

г.Апатиты, Дворец спорта «Атлет».

19 февраля - 12.00

Зимнее спортивное ориентирование. Чемпионат города Апатиты.

г.Апатиты Лыжный стадион «Атлет».

г.Кировск

17-19 февраля

Состоится областной спортивно – туристский этнографический слет обучающихся на туристической базе ЦДТ «Хибины» г.Кировска». Мероприятие проводится в целях активизации и совершенствования туристско-спортивного направления работы и популяризации туризма в образовательных организациях Мурманской области, воспитания патриотизма и гражданственности, формирования бережного отношения к героическому прошлому родного края. В слёте будут принимать участие команды из городов Кировск, Мурманск, Снежногорск, Мончегорск (обучающиеся от 10 до 11 лет).

На протяжении 3 дней ребята со всей области будут проходить различные испытания: этнографическая игра «Саами - северный народ»; короткая полоса препятствий; эстафета с элементами основ военной службы; дистанция «Ралли выживания»; кулинарный поединок; «Золотой, розовый прусик» (вязка узлов);

- первая доврачебная помощь; интеллектуальная игра и многое другое.

г.Кировск, микрорайон Кукисвумчорр, ул. Советская, 8. Туристическая база ЦДТ «Хибины» г.Кировска».

18 февраля – 12.00

Во Дворце спорта МАУ СОК «Горняк» пройдёт традиционный открытый переходящий кубок по волейболу среди мужских команд-ветеранов памяти Петрова Владимира Николаевича. К участию в турнире допускаются команды, имеющие соответствующую подготовку и подавшие заявки установленной формы. Состав команды – 12 человек. Возраст участников – не моложе 1977 года рождения.

г.Кировск, ул.50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

18 февраля – 12.00

В плавательном бассейне СОЦ «Дельфин» состоятся городские соревнования по плаванию, посвящённые «Дню защитника Отечества».

г.Кировск, ул. Мира 9. Бассейне СОЦ «Дельфин».

19 февраля – 12.00

Во Дворце спорта МАУ СОК «Горняк» пройдут городские соревнования по баскетболу, посвящённые «Дню защитника Отечества».

г.Кировск, ул.50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

г.Мончегорск

18 и 19 февраля - 11.00

Лыжные гонки. Праздник Севера учащихся

г.Мончегорск, лыжный стадион.

18 февраля - 16.00

19 февраля - 12.00

Бокс. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.

г.Оленегорск

18 и 19 февраля - 10.00

Настольный теннис. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

18 и 19 февраля - в 10.30

Хоккей. Юношеское первенство Мурманской области. 2-й тур.

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта,

ЗАТО г.Североморск

18 февраля - 12.00

Состоится эстафета III Всемирных военно-спортивных игр.

ЗАТО г.Североморск. Центральная площадь города.

19 февраля – 11.00-15.00

На Базе отдыха и развлечений «Ангел» ЗАТО г.Североморск продолжается III городской массовый проект «Выходные – всей семьей», организованный отделом молодежи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск. Проект стал отличной возможностью для всех жителей Североморска заняться лыжным спортом, покататься на санках и ватрушках, да и просто провести время с семьей с пользой для здоровья.

Проект «Выходные – всей семьей» проводится в воскресные дни (февраль-март) с 11 до 15 часов. В данный период действия проекта будет курсировать один автобус, который будет доставлять жителей г.Североморска к месту проведения лыжных стартов по маршруту: ул. Ломоносова 4 (здание администрации) – остановка ул. Кирова – остановка ул. Сев. Застава – остановка Авиагородок – загородный парк (база отдыха).

График работы автобуса: каждое воскресенье (февраль-март): из Североморска - 11.00, 12.00, 13.00 и 14.00; из загородного парка - 11.45, 12.45, 13.45 и 14.45.

Участникам проекта необходимо выполнить следующие условия: на контрольном пункте (старт, финиш) получить у дежурных специальные талоны, подтверждающие участие в проекте. Талоны и отметка в протоколе спортивным волонтером являются основными документами, подтверждающими участие в проекте.

ЗАТО г.Североморск, База отдыха и развлечений «Ангел».

г.Кола

18 и 19 февраля - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт»

г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».

г.Мурманск

18-19 февраля – 10.00

В спортивном комплексе Мурманского грузового автотранспортного предприятия состоится областной турнир по волейболу, посвященный Дню защитника Отечества. В турнире примут участие 210 юношей и девушек с 13 до 16 лет в составе 19 команд пяти муниципальных образований Мурманской области из г. Мурманска, г. Апатиты, ЗАТО г. Заозёрска, п. Мурмаши и п. Междуречье Кольского района, п. Умба Терского района, а также команды из г. Сегежи Республики Карелия, г. Архангельска, г. Всеволожска Ленинградской области.

Торжественный парад открытия турнира состоится 17 февраля в 14.00.

г.Мурманск, просп. Кольский, 53. Спортивный комплекс Мурманского грузового автотранспортного предприятия.

18 и 19 февраля - в 10.00

Шахматы. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, шахматный клуб.

18 и 19 февраля - 11.00

Акробатика. Открытое первенство города Мурманска.

г.Мурманск, ДЮСШ-1.

18 и 19 февраля - 11.00

Лыжные гонки. Праздник Севера учащихся. Первенство города Мурманска.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

18 и 21 января - 21.00

Хоккей. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

19 февраля - 10.30

Турнир, посвященный Дню защитника Отечества.

г.Мурманск, комплексная ДЮСШ-17.

19 февраля - 12.00

Танцевальный спорт. Открытое первенство города Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

24 и 25 февраля – 10.00

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска и «Дом молодёжи» приглашают молодых мурманчан принять участие в 11-х играх в снежки по правилам «Yukigassen» (Снежный бой).

Соревнования пройдут на спортивном стадионе школы № 50. Для участия необходимо собрать команду и до 17 февраля подать заявку по электронной почте: yukigassen.murmansk@mail.ru. В этом году игры будут проводиться по 2-м возрастным категориям: учащиеся общеобразовательных учреждений (школы, лицеи, гимназии) и студенты сузов и вузов (14-23 года); работающая молодежь, представители молодежных инициативных групп (24-35 лет). Победители получат возможность участвовать в международных соревнованиях «Yukigassen» в Норвегии (г.Вардё) 8-12 марта 2017 года в составе сборной команды города Мурманска.

г.Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 35. Спортивный стадион школы № 50.