п.Раякоски

11 марта – 13.00

В посёлке Раякоски Мурманской области в рамках Праздника Севера состоится традиционная XX Лыжня дружбы стран Баренцева региона - уникальный массовый лыжный пробег по территории трёх государств - России, Финляндии и Норвегии. Организатором и партнером международного пробега выступает ПАО «ТГК-1».

п.Раякоски.

г.Ковдор

21 и 22 февраля - 10.00

Спортивный фестиваль допризывной молодёжи Ковдорского района «К защите Родины готов!» Фестиваль посвящен Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и Дню защитника Отечества.

г.Ковдор, ул. Комсомольская, 2. Школа № 1, спортивный зал.

г.Мурманск

24 и 25 февраля – 10.00

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска и «Дом молодёжи» приглашают молодых мурманчан принять участие в 11-х играх в снежки по правилам «Yukigassen» (Снежный бой).

Соревнования пройдут на спортивном стадионе школы № 50. Для участия необходимо собрать команду и до 17 февраля подать заявку по электронной почте: yukigassen.murmansk@mail.ru. В этом году игры будут проводиться по 2-м возрастным категориям: учащиеся общеобразовательных учреждений (школы, лицеи, гимназии) и студенты сузов и вузов (14-23 года); работающая молодежь, представители молодежных инициативных групп (24-35 лет). Победители получат возможность участвовать в международных соревнованиях «Yukigassen» в Норвегии (г.Вардё) 8-12 марта 2017 года в составе сборной команды города Мурманска.

г.Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 35. Спортивный стадион школы № 50.

11 марта - 17.30

В Ледовом Дворце Мурманска для любителей настоящего хоккея в рамках подготовки игроков к Всероссийскому первенству среди молодёжных команд НМХЛ в сезоне 2017/18, впервые в истории Мурманской области состоится хоккейный матч между действующей командой Молодёжной хоккейной лиги МХК «Атланты» (г.Мытищи) и МХК «Северные Хаски» (г.Мурманск).

МХК «Атланты» сильные соперники, представляют Московскую область в Молодёжной хоккейной лиге.

«Этот матч откроет новые перспективы, положительно повлияет на повышение мастерства и подготовку игроков к Всероссийскому первенству среди молодёжных команд НМХЛ в сезоне 2017/18, - рассказывает Михаил Черковский, генеральный директор ГАУМО «Хоккейный центр Московской области». - Для Мурманской области это крайне важное событие не только в спортивной сфере, но и социальной. Создание профессионального хоккейного клуба «Северные хаски» позволит местным ребятам заниматься хоккеем на совершенно другом уровне. Со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы матч между «Северными хаски» и «Атлантами» был максимально освещен на наших информационных ресурсах».

Вход платный. Билеты на матч в кассах Ледового дворца. В 17.30 начало развлекательной программы, в 18.15 - начало матча.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый Дворец спорта.