п.Раякоски

11 марта – 13.00

В посёлке Раякоски Мурманской области в рамках Праздника Севера состоится традиционная XX Лыжня дружбы стран Баренцева региона - уникальный массовый лыжный пробег по территории трёх государств - России, Финляндии и Норвегии. Организатором и партнером международного пробега выступает ПАО «ТГК-1».

п.Раякоски.

г.Кандалакша

23 февраля - 12.00

Пауэрлифтинг. Чемпионат Кандалакши.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

г.Апатиты

23 февраля - 14.00

Спортивное ориентирование.

г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».

25 и 26 февраля - 11.00

Лыжные гонки. Чемпионат Мурманской области. 2-й тур.

г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».

г.Мончегорск

23 февраля - 11.00

24 февраля - 9.00

Флорбол. Кубок Мурманской области.

г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.

25 и 26 февраля - 11.00

Массовый конкурс «Лыжня зовёт!»

г.Мончегорск, лесопарк.

26 и 27 февраля - 12.00

Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.

г.Оленегорск

24 и 25 февраля - 10.00

Волейбол. Ветеранское первенство Мурманской области.

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

25 и 26 февраля - 10.00

Хоккей. Ветеранское первенство Мурманской области.

г.Оленегорск, Ледовый Дворец спорта.

25 и 26 февраля - 10.00

Массовый конкурс «Лыжня зовёт!»

г.Оленегорск, лесопарк.

25 февраля - 18.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области.

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

г.Гаджиево

25 февраля - 14.00

В ФСК «Старт» начнётся спортивная программа «Потешные олимпийские игры в Гаджиеве».

г.Гаджиево, ул.Колышкина, 129а. ФСК «Старт».

г.Кола

25 и 26 февраля - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».

г.Мурманск

23-26 февраля - 10.00

Массовый конкурс «Лыжня зовёт!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

23 февраля - 11.00

Судомодельный спорт.

г.Мурманск, бассейн Дворца творчества «Лапландия».

23 февраля - 12.00

Танцевальный спорт. Турнир «Снежный вальс».

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

24 февраля – 11.30

Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска и «Дом молодёжи» приглашают молодых мурманчан принять участие в XI играх в снежки по правилам «Yukigassen» (Снежный бой).

Соревнования пройдут на спортивном стадионе школы № 50. Регистрация участников начнется в 10.15, соревнования стартуют в 11.30.

В состязаниях планируется участие 16 коллективов. Команда считается победившей в бою, если она захватит флаг противника или будет иметь численное преимущество над командой-противником. Победителей и призеров наградят дипломами и кубками. Победители получат возможность участвовать в международных соревнованиях «Yukigassen» в Норвегии (г.Вардё) 8-12 марта 2017 года в составе сборной команды города Мурманска.

г.Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 35. Спортивный стадион школы № 50.

24 февраля - 12.00

Гиревой спорт. Турнир на призы почетного гражданина города Мурманска Игоря Калошина.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

25 и 26 февраля - 11.00

Конькобежный спорт. Юношеское первенство Мурманска.

г.Мурманск, стадион «Строитель».

25 и 26 февраля - 11.00

Спортинг-компакт.

г.Мурманск, стрелково-охотничий клуб «Кречет».

25 февраля - 12.00

Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

25 февраля - 12.00

Карате-до.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

25 февраля - 13.00

Областной военно-патриотический турнир «Кадетские игры». Учащиеся средних общеобразовательных школ и кадетских корпусов из Мурманска, Североморска, Гаджиево, Кировска и ЗАТО Видяево будут состязаться в интеллектуальном, спортивном и творческом конкурсах. В этом году тема конкурса – «Герои Морских сражений в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

26 февраля - 11.00

Художественная гимнастика. Юношеское первенство Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

26 февраля – 12.00

В Мурманске стартует новый сезон проекта «Родной двор – родной город». Спортивный праздник состоится на площадке в районе дома № 10 по улице Маклакова. Такие праздники будут проводиться на обновленных спортивных площадках Мурманска каждое воскресенье. В них смогут принять участие все желающие вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки.

В программе мероприятий веселые старты и эстафеты, спортивно-развлекательные аттракционы, показательные выступления спортсменов, артистов, командные и личные конкурсы. В 2017 году в рамках проекта появился новый раздел – «Дворовые игры».

По результатам командных конкурсов определяются лучшие участники мероприятия и награждаются призами. Рекордсмены, показавшие лучшие результаты, по итогам спортивного сезона будут награждены призами и дипломами.

г.Мурманск, ул.Маклакова, 10. Спортивная площадка.

11 марта - 17.30

В Ледовом Дворце Мурманска для любителей настоящего хоккея в рамках подготовки игроков к Всероссийскому первенству среди молодёжных команд НМХЛ в сезоне 2017/18, впервые в истории Мурманской области состоится хоккейный матч между действующей командой Молодёжной хоккейной лиги МХК «Атланты» (г.Мытищи) и МХК «Северные Хаски» (г.Мурманск).

МХК «Атланты» сильные соперники, представляют Московскую область в Молодёжной хоккейной лиге. «Этот матч откроет новые перспективы, положительно повлияет на повышение мастерства и подготовку игроков к Всероссийскому первенству среди молодёжных команд НМХЛ в сезоне 2017/18, - рассказывает Михаил Черковский, генеральный директор ГАУМО «Хоккейный центр Московской области». - Для Мурманской области это крайне важное событие не только в спортивной сфере, но и социальной. Создание профессионального хоккейного клуба «Северные хаски» позволит местным ребятам заниматься хоккеем на совершенно другом уровне. Со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы матч между «Северными хаски» и «Атлантами» был максимально освещен на наших информационных ресурсах».

Вход платный. Билеты на матч в кассах Ледового дворца. В 17.30 начало развлекательной программы, в 18.15 - начало матча.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый Дворец спорта.