Спортивная афиша
п.Раякоски
11 марта – 13.00
В посёлке Раякоски Мурманской области в рамках Праздника Севера состоится традиционная XX Лыжня дружбы стран Баренцева региона - уникальный массовый лыжный пробег по территории трёх государств - России, Финляндии и Норвегии. Организатором и партнером международного пробега выступает ПАО «ТГК-1».
п.Раякоски.
г.Кандалакша
23 февраля - 12.00
Пауэрлифтинг. Чемпионат Кандалакши.
г.Кандалакша, Дворец спорта.
г.Апатиты
23 февраля - 14.00
Спортивное ориентирование.
г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».
25 и 26 февраля - 11.00
Лыжные гонки. Чемпионат Мурманской области. 2-й тур.
г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».
г.Мончегорск
23 февраля - 11.00
24 февраля - 9.00
Флорбол. Кубок Мурманской области.
г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.
25 и 26 февраля - 11.00
Массовый конкурс «Лыжня зовёт!»
г.Мончегорск, лесопарк.
26 и 27 февраля - 12.00
Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.
г.Оленегорск
24 и 25 февраля - 10.00
Волейбол. Ветеранское первенство Мурманской области.
г.Оленегорск, Дом физкультуры.
25 и 26 февраля - 10.00
Хоккей. Ветеранское первенство Мурманской области.
г.Оленегорск, Ледовый Дворец спорта.
25 и 26 февраля - 10.00
Массовый конкурс «Лыжня зовёт!»
г.Оленегорск, лесопарк.
25 февраля - 18.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области.
г.Оленегорск, Дом физкультуры.
г.Гаджиево
25 февраля - 14.00
В ФСК «Старт» начнётся спортивная программа «Потешные олимпийские игры в Гаджиеве».
г.Гаджиево, ул.Колышкина, 129а. ФСК «Старт».
г.Кола
25 и 26 февраля - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».
г.Мурманск
23-26 февраля - 10.00
Массовый конкурс «Лыжня зовёт!»
г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».
23 февраля - 11.00
Судомодельный спорт.
г.Мурманск, бассейн Дворца творчества «Лапландия».
23 февраля - 12.00
Танцевальный спорт. Турнир «Снежный вальс».
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
24 февраля – 11.30
Комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска и «Дом молодёжи» приглашают молодых мурманчан принять участие в XI играх в снежки по правилам «Yukigassen» (Снежный бой).
Соревнования пройдут на спортивном стадионе школы № 50. Регистрация участников начнется в 10.15, соревнования стартуют в 11.30.
В состязаниях планируется участие 16 коллективов. Команда считается победившей в бою, если она захватит флаг противника или будет иметь численное преимущество над командой-противником. Победителей и призеров наградят дипломами и кубками. Победители получат возможность участвовать в международных соревнованиях «Yukigassen» в Норвегии (г.Вардё) 8-12 марта 2017 года в составе сборной команды города Мурманска.
г.Мурманск, ул. Капитана Орликовой, 35. Спортивный стадион школы № 50.
24 февраля - 12.00
Гиревой спорт. Турнир на призы почетного гражданина города Мурманска Игоря Калошина.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
25 и 26 февраля - 11.00
Конькобежный спорт. Юношеское первенство Мурманска.
г.Мурманск, стадион «Строитель».
25 и 26 февраля - 11.00
Спортинг-компакт.
г.Мурманск, стрелково-охотничий клуб «Кречет».
25 февраля - 12.00
Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
25 февраля - 12.00
Карате-до.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
25 февраля - 13.00
Областной военно-патриотический турнир «Кадетские игры». Учащиеся средних общеобразовательных школ и кадетских корпусов из Мурманска, Североморска, Гаджиево, Кировска и ЗАТО Видяево будут состязаться в интеллектуальном, спортивном и творческом конкурсах. В этом году тема конкурса – «Герои Морских сражений в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.
26 февраля - 11.00
Художественная гимнастика. Юношеское первенство Мурманска.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
26 февраля – 12.00
В Мурманске стартует новый сезон проекта «Родной двор – родной город». Спортивный праздник состоится на площадке в районе дома № 10 по улице Маклакова. Такие праздники будут проводиться на обновленных спортивных площадках Мурманска каждое воскресенье. В них смогут принять участие все желающие вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки.
В программе мероприятий веселые старты и эстафеты, спортивно-развлекательные аттракционы, показательные выступления спортсменов, артистов, командные и личные конкурсы. В 2017 году в рамках проекта появился новый раздел – «Дворовые игры».
По результатам командных конкурсов определяются лучшие участники мероприятия и награждаются призами. Рекордсмены, показавшие лучшие результаты, по итогам спортивного сезона будут награждены призами и дипломами.
г.Мурманск, ул.Маклакова, 10. Спортивная площадка.
11 марта - 17.30
В Ледовом Дворце Мурманска для любителей настоящего хоккея в рамках подготовки игроков к Всероссийскому первенству среди молодёжных команд НМХЛ в сезоне 2017/18, впервые в истории Мурманской области состоится хоккейный матч между действующей командой Молодёжной хоккейной лиги МХК «Атланты» (г.Мытищи) и МХК «Северные Хаски» (г.Мурманск).
МХК «Атланты» сильные соперники, представляют Московскую область в Молодёжной хоккейной лиге. «Этот матч откроет новые перспективы, положительно повлияет на повышение мастерства и подготовку игроков к Всероссийскому первенству среди молодёжных команд НМХЛ в сезоне 2017/18, - рассказывает Михаил Черковский, генеральный директор ГАУМО «Хоккейный центр Московской области». - Для Мурманской области это крайне важное событие не только в спортивной сфере, но и социальной. Создание профессионального хоккейного клуба «Северные хаски» позволит местным ребятам заниматься хоккеем на совершенно другом уровне. Со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы матч между «Северными хаски» и «Атлантами» был максимально освещен на наших информационных ресурсах».
Вход платный. Билеты на матч в кассах Ледового дворца. В 17.30 начало развлекательной программы, в 18.15 - начало матча.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый Дворец спорта.