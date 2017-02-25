п.Раякоски

11 марта – 13.00

В посёлке Раякоски Мурманской области в рамках Праздника Севера состоится традиционная XX Лыжня дружбы стран Баренцева региона - уникальный массовый лыжный пробег по территории трёх государств - России, Финляндии и Норвегии. Организатором и партнером международного пробега выступает ПАО «ТГК-1».

п.Раякоски.

г.Апатиты

25 и 26 февраля - 11.00

Лыжные гонки. Чемпионат Мурманской области. 2-й тур.

г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».

г.Мончегорск

25 и 26 февраля - 11.00

Массовый конкурс «Лыжня зовёт!»

г.Мончегорск, лесопарк.

26 и 27 февраля - 12.00

Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.

г.Оленегорск

25 февраля - 10.00

Волейбол. Ветеранское первенство Мурманской области.

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

25 и 26 февраля - 10.00

Хоккей. Ветеранское первенство Мурманской области.

г.Оленегорск, Ледовый Дворец спорта.

25 и 26 февраля - 10.00

Массовый конкурс «Лыжня зовёт!»

г.Оленегорск, лесопарк.

25 февраля - 18.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области.

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

г.Гаджиево

25 февраля - 14.00

В ФСК «Старт» начнётся спортивная программа «Потешные олимпийские игры в Гаджиеве».

г.Гаджиево, ул.Колышкина, 129а. ФСК «Старт».

ЗАТО г.Североморск

26 февраля – 10.00

На лыжных трассах Североморск-1 пройдёт открытое Первенство ЗАТО г.Североморск по лыжным гонкам, посвященное памяти тренера-преподавателя Ю.Ф. Шапиро. Начало регистрации с 10.00, торжественное открытие Первенства ЗАТО г.Североморск по лыжным гонкам в 10.50.

К участию в пробеге допускаются спортсмены Детско-юношеских спортивных школ, клубов, предприятий, организаций, учреждений и КЛБ города Североморска, Мурманской области и других областей.

р-он Североморска-1, лыжные трассы южнее ЗАТО г.Североморск.

г.Кола

25 и 26 февраля - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».

г.Мурманск

25 и 26 февраля - 10.00

Массовый конкурс «Лыжня зовёт!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

25 и 26 февраля - 11.00

Конькобежный спорт. Юношеское первенство Мурманска.

г.Мурманск, стадион «Строитель».

25 и 26 февраля - 11.00

Спортинг-компакт.

г.Мурманск, стрелково-охотничий клуб «Кречет».

25 февраля – 12.00

В рамках сотрудничества ДОСААФ и МРО ОГО ВФСО «Динамо» состоится традиционное лично-командное первенство по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки среди учащихся кадетских классов, патриотических и стрелковых клубов Мурманской области. Соревнования приурочены к празднованию Дня защитника Отечества. Открытие соревнований состоится в стрелково-спортивном клубе ЧУ МОССК ДОСААФ.

г.Мурманск, ул. Книповича, 46. Стрелково-спортивный клуб ЧУ МОССК ДОСААФ.

25 февраля - 12.00

Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

25 февраля - 12.00

Карате-до.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

25 февраля - 13.00

Областной военно-патриотический турнир «Кадетские игры». Учащиеся средних общеобразовательных школ и кадетских корпусов из Мурманска, Североморска, Гаджиево, Кировска и ЗАТО Видяево будут состязаться в интеллектуальном, спортивном и творческом конкурсах. В этом году тема конкурса – «Герои Морских сражений в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

26 февраля - 11.00

Художественная гимнастика. Юношеское первенство Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

26 февраля – 12.00

В Мурманске стартует новый сезон проекта «Родной двор – родной город». Спортивный праздник состоится на площадке в районе дома № 10 по улице Маклакова. Такие праздники будут проводиться на обновленных спортивных площадках Мурманска каждое воскресенье. В них смогут принять участие все желающие вне зависимости от возраста и уровня спортивной подготовки.

В программе мероприятий веселые старты и эстафеты, спортивно-развлекательные аттракционы, показательные выступления спортсменов, артистов, командные и личные конкурсы. В 2017 году в рамках проекта появился новый раздел – «Дворовые игры».

По результатам командных конкурсов определяются лучшие участники мероприятия и награждаются призами. Рекордсмены, показавшие лучшие результаты, по итогам спортивного сезона будут награждены призами и дипломами.

г.Мурманск, ул.Маклакова, 10. Спортивная площадка.

11 марта - 17.30

В Ледовом Дворце Мурманска для любителей настоящего хоккея в рамках подготовки игроков к Всероссийскому первенству среди молодёжных команд НМХЛ в сезоне 2017/18, впервые в истории Мурманской области состоится хоккейный матч между действующей командой Молодёжной хоккейной лиги МХК «Атланты» (г.Мытищи) и МХК «Северные Хаски» (г.Мурманск).

МХК «Атланты» сильные соперники, представляют Московскую область в Молодёжной хоккейной лиге. «Этот матч откроет новые перспективы, положительно повлияет на повышение мастерства и подготовку игроков к Всероссийскому первенству среди молодёжных команд НМХЛ в сезоне 2017/18, - рассказывает Михаил Черковский, генеральный директор ГАУМО «Хоккейный центр Московской области». - Для Мурманской области это крайне важное событие не только в спортивной сфере, но и социальной. Создание профессионального хоккейного клуба «Северные хаски» позволит местным ребятам заниматься хоккеем на совершенно другом уровне. Со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы матч между «Северными хаски» и «Атлантами» был максимально освещен на наших информационных ресурсах».

Вход платный. Билеты на матч в кассах Ледового дворца. В 17.30 начало развлекательной программы, в 18.15 - начало матча.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый Дворец спорта.