п.Раякоски

11 марта – 13.00

В посёлке Раякоски Мурманской области в рамках Праздника Севера состоится традиционная XX Лыжня дружбы стран Баренцева региона - уникальный массовый лыжный пробег по территории трёх государств - России, Финляндии и Норвегии. Организатором и партнером международного пробега выступает ПАО «ТГК-1».

п.Раякоски.

г.Мончегорск

5 марта – 12.00

В Мончегорске состоится второй этап IV Кубка Мурманской области по юкигассен – командной игре в снежки по правилам. Участниками снежных боев станут команды рабочей молодежи Кольской горно-металлургической компании, жителей Мончегорска, Заполярного и Никеля. Партнером второго этапа Кубка выступает Кольская горно-металлургическая компания, молодые специалисты которой играют в юкигассен уже не первый год, в том числе имеют опыт выступлений на европейском чемпионате.

Команда-победитель областных игр будет награждена поездкой на Чемпионат Европы, который пройдет в Кемиярви в конце марта.

Мероприятие поддерживается Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках конкурса проектов (программ) молодёжных и детских общественных объединений Мурманской области на 2017 год.

г.Мончегорск, городской парк.

г.Мурманск

11 марта - 17.30

В Ледовом Дворце Мурманска для любителей настоящего хоккея в рамках подготовки игроков к Всероссийскому первенству среди молодёжных команд НМХЛ в сезоне 2017/18, впервые в истории Мурманской области состоится хоккейный матч между действующей командой Молодёжной хоккейной лиги МХК «Атланты» (г.Мытищи) и МХК «Северные Хаски» (г.Мурманск).

МХК «Атланты» сильные соперники, представляют Московскую область в Молодёжной хоккейной лиге.

«Этот матч откроет новые перспективы, положительно повлияет на повышение мастерства и подготовку игроков к Всероссийскому первенству среди молодёжных команд НМХЛ в сезоне 2017/18, - рассказывает Михаил Черковский, генеральный директор ГАУМО «Хоккейный центр Московской области». - Для Мурманской области это крайне важное событие не только в спортивной сфере, но и социальной. Создание профессионального хоккейного клуба «Северные хаски» позволит местным ребятам заниматься хоккеем на совершенно другом уровне. Со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы матч между «Северными хаски» и «Атлантами» был максимально освещен на наших информационных ресурсах».

Вход платный. Билеты на матч в кассах Ледового дворца. В 17.30 начало развлекательной программы, в 18.15 - начало матча.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый Дворец спорта.