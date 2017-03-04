п.Раякоски

11 марта – 13.00

В посёлке Раякоски Мурманской области в рамках Праздника Севера состоится традиционная XX Лыжня дружбы стран Баренцева региона - уникальный массовый лыжный пробег по территории трёх государств - России, Финляндии и Норвегии. Организатором и партнером международного пробега выступает ПАО «ТГК-1».

п.Раякоски.

г.Кандалакша

4 марта - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт». Ветеранское первенство города Кандалакши.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

4 марта - 12.00

Юкигассен. Кубок города Кандалакши.

г.Кандалакша, городской стадион.

4 марта - 12.00

Лыжные гонки. Кубок Белого моря.

г.Кандалакша, левый берег реки Нивы.

5 марта - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

г.Кировск

4 марта – 12.00

Пройдут открытые городские соревнования по горнолыжному спорту «Приз Хибины Сноу Парк» среди мальчиков и девочек 2007- 2008 г .р. и 2009- 2010 г .р. Этот старт был перенесён с 26 февраля из-за плохих погодных условий.

г.Кировск, улица Ботанический Сад, 29. Район санаторного комплекса «Тирвас».

4 марта – 12.30

На хоккейном стадионе МАУ СОК «Гоняк» состоится Первенство АО «Апатит» по шорттреку.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. Городской парк, рядом с озером Верхнее.

5 марта – 12.00

В районе санаторного комплекса «Тирвас», на лыжном стадионе пройдёт Первенство АО «Апатит» по лыжным гонкам (эстафеты).

г.Кировск

г.Кировск, улица Ботанический Сад, 29. Район санаторного комплекса «Тирвас».

11-12 марта - 12.00

В районе санаторного комплекса «Тирвас», на лыжном стадионе пройдут соревнования по ездовому спорту (собачьи упряжки), в рамках традиционного «Праздника Севера».

г.Кировск, улица Ботанический Сад, 29. Район санаторного комплекса «Тирвас».

г.Апатиты

4 марта – 14.30

5 марта - 14.00

На крытом катке ДЮСШ «Юность» (ул. Ленина, 34) состоятся очередные игры Чемпионата Мурманской области по хоккею. Сборная команда г.Апатиты в первый день встретится с ХК «Горняк» (г.Оленегорск), во второй день с ХК «КСФ» (г.Североморск).

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. ДЮСШ «Юность».

5 марта – 11.00

На лыжных трассах Физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» состоятся открытый Чемпионат и Первенство города Апатиты по лыжным гонкам памяти А.Л. Мухачева. Участникам предстоит преодолеть 5 км (девочки, женщины) и 10 км (юноши, мужчины).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет».

5 марта – 12.00

На горнолыжном стадионе МАУДО ДЮСШ «Олимп» пройдут открытые массовые соревнования по горнолыжному спорту Праздник Севера города Апатиты среди предприятий и организаций. Соревнования лично-командные, проводятся в дисциплине «слалом-гигант». К участию в соревнованиях допускаются команды предприятий или организаций города Апатиты или Мурманской области (мужчины и женщины, 1999 г .р. и старше), своевременно подавшие заявку установленной формы. Состав команды не менее 5 и не более 8 участников.

г.Апатиты, п.Белореченский, гора Воробьиная.

5 марта – 12.00

На озере Имандра пройдёт физкультурно-оздоровительное мероприятие Фестиваль любителей зимнего плавания «Проводы зимы». К участию допускаются любители зимнего плавания.

В программе мероприятия – плавание на 25 м вольным стилем и смешанная эстафета.

г.Апатиты, база отдыха «Экостровская».

5 марта – 12.00

На лыжных трассах физкультурно-спортивного комплекса «Атлет» пройдёт 3-й этап массового лыжного конкурса «Лыжня зовет!». Участие в мероприятии могут принять все желающие, не имеющие противопоказаний по здоровью. Дистанции по выбору участников 5, 8, 10 и 13 км с общим лимитом времени 2 часа. Старт общий с Лыжного стадиона в 12.00 или индивидуальный – с любого места трассы до 13.00.

Чай и сладкие призы всем юным участникам.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет».

г.Мончегорск

5 марта – 12.00

В Мончегорске состоится второй этап IV Кубка Мурманской области по юкигассен – командной игре в снежки по правилам. Участниками снежных боев станут команды рабочей молодежи Кольской горно-металлургической компании, жителей Мончегорска, Заполярного и Никеля. Партнером второго этапа Кубка выступает Кольская горно-металлургическая компания, молодые специалисты которой играют в юкигассен уже не первый год, в том числе имеют опыт выступлений на европейском чемпионате.

Команда-победитель областных игр будет награждена поездкой на Чемпионат Европы, который пройдет в Кемиярви в конце марта. Мероприятие поддерживается Министерством по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках конкурса проектов (программ) молодёжных и детских общественных объединений Мурманской области на 2017 год.

г.Мончегорск, городской парк.

г.Оленегорск

4 марта - 10.00

57-й Праздник Севера учащихся.

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

4 и 5 марта - 11.00

Праздник Севера города Оленегорска

г.Оленегорск, лесопарк.

4 марта - 13.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт». Открытое первенство города Оленегорска.

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

ЗАТО Островной

4 и 5 марта - 14.00

Волейбол. Чемпионат ЗАТО Островной.

ЗАТО Островной, спортзал Дома детского творчества.

г.Полярный

4 марта

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы 2-4 марта в плавательном бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Каскад» ДЮСШ имени дважды Героя Советского Союза В.Н. Леонова ЗАТО Александровск г.Полярный пройдёт региональный этап Всероссийских соревнований по плаванию «Весёлый дельфин».

В соревнованиях примут участие 130 юношей 2003 года рождения и младше и девушек 2005 года рождения и младше из гг. Мурманска, Апатиты, Полярные Зори, Оленегорска, ЗАТО г.Североморск, ЗАТО Александровск г. Полярный, Печенгского и Ковдорского районов. По результатам соревнований будет сформирована сборная команда, которая будет защищать честь Мурманской области 26-30 апреля текущего года на Всероссийских соревнованиях по плаванию «Весёлый дельфин» в г.Санкт-Петербурге.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».

пгт. Мурмаши

4 марта - 15.00

Спортивное ориентирование на лыжах. Чемпионат Мурманской области.

пгт. Мурмаши, лыжный стадион.

г.Кола

4 и 5 марта - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».

г.Мурманск

4, 5 и 8 марта - 10.00

Массовый конкурс «Лыжня зовет!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

5 и 6 марта - 11.00

Конькобежный спорт. Юношеское первенство города Мурманска.

г.Мурманск, стадион «Строитель».

9 марта - 21.00

Чемпионат города Мурманска.

«Авангард» - «РеалСталь».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

11 марта - 17.30

В Ледовом Дворце Мурманска для любителей настоящего хоккея в рамках подготовки игроков к Всероссийскому первенству среди молодёжных команд НМХЛ в сезоне 2017/18, впервые в истории Мурманской области состоится хоккейный матч между действующей командой Молодёжной хоккейной лиги МХК «Атланты» (г.Мытищи) и МХК «Северные Хаски» (г.Мурманск).

МХК «Атланты» сильные соперники, представляют Московскую область в Молодёжной хоккейной лиге.

«Этот матч откроет новые перспективы, положительно повлияет на повышение мастерства и подготовку игроков к Всероссийскому первенству среди молодёжных команд НМХЛ в сезоне 2017/18, - рассказывает Михаил Черковский, генеральный директор ГАУМО «Хоккейный центр Московской области». - Для Мурманской области это крайне важное событие не только в спортивной сфере, но и социальной. Создание профессионального хоккейного клуба «Северные хаски» позволит местным ребятам заниматься хоккеем на совершенно другом уровне. Со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы матч между «Северными хаски» и «Атлантами» был максимально освещен на наших информационных ресурсах».

Вход платный. Билеты на матч в кассах Ледового дворца. В 17.30 начало развлекательной программы, в 18.15 - начало матча.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый Дворец спорта.