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Мурманская область. Арктика08.03.17 07:40

Спортивная афиша

п.Раякоски

11 марта – 13.00

В посёлке Раякоски Мурманской области в рамках Праздника Севера состоится традиционная XX Лыжня дружбы стран Баренцева региона - уникальный массовый лыжный пробег по территории трёх государств - России, Финляндии и Норвегии. Организатором и партнером международного пробега выступает ПАО «ТГК-1».

п.Раякоски.

г.Кировск

11-12 марта  - 12.00

В районе санаторного комплекса «Тирвас», на лыжном стадионе пройдут соревнования по ездовому спорту (собачьи упряжки), в рамках традиционного «Праздника Севера».

г.Кировск, улица Ботанический Сад, 29. Район санаторного комплекса «Тирвас».

г.Мурманск

8 марта - 10.00

Массовый конкурс «Лыжня зовет!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

9 марта - 21.00

Чемпионат города Мурманска.

«Авангард» - «РеалСталь».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

11 марта - 17.30

В Ледовом Дворце Мурманска для любителей настоящего хоккея в рамках подготовки игроков к Всероссийскому первенству среди молодёжных команд НМХЛ в сезоне 2017/18, впервые в истории Мурманской области состоится хоккейный матч между действующей командой Молодёжной хоккейной лиги МХК «Атланты» (г.Мытищи) и МХК «Северные Хаски» (г.Мурманск).

МХК «Атланты» сильные соперники, представляют Московскую область в Молодёжной хоккейной лиге.

«Этот матч откроет новые перспективы, положительно повлияет на повышение мастерства и подготовку игроков к Всероссийскому первенству среди молодёжных команд НМХЛ в сезоне 2017/18, - рассказывает Михаил Черковский, генеральный директор ГАУМО «Хоккейный центр Московской области». - Для Мурманской области это крайне важное событие не только в спортивной сфере, но и социальной. Создание профессионального хоккейного клуба «Северные хаски» позволит местным ребятам заниматься хоккеем на совершенно другом уровне. Со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы матч между «Северными хаски» и «Атлантами» был максимально освещен на наших информационных ресурсах».

Вход платный. Билеты на матч в кассах Ледового дворца. В 17.30 начало развлекательной программы, в 18.15 - начало матча.

г.Мурманск,  ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый Дворец спорта.

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