п.Раякоски

11 марта – 13.00

В посёлке Раякоски Мурманской области в рамках Праздника Севера состоится традиционная XX Лыжня дружбы стран Баренцева региона - уникальный массовый лыжный пробег по территории трёх государств - России, Финляндии и Норвегии. Организатором и партнером международного пробега выступает ПАО «ТГК-1».

п.Раякоски.

г.Апатиты

11-12 марта - 10.00

Открытое Первенство города Апатиты по фигурному катанию.

г.Апатиты, ул. Ленина, 34 МАУДО ДЮСШ «Юность», ледовая арена.

11-12 марта - 11.00

Открытый командный турнир по дзюдо среди юношей 2003-2005 годов рождения в рамках движения «Дети России образованны и здоровы». К участию в соревнованиях допускаются юноши 2003- 2005 г .г.р., имеющие разряд не ниже 2 юношеского.

г.Апатиты, ул. Ферсмана, 40а. МБУДО ДЮСШ № 1 и СОШ № 5.

11 марта – 3 апреля - 11.00

Мини-футбол. Зимнее Первенство города Апатиты среди образовательных учреждений в рамках движения «Дети России образованны и здоровы». Соревнования будут проводиться среди юношей 2004-2006 и 2007-2009 годов рождения.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. МАУДО ДЮСШ «Олимп», стадион ДЮСШ «Универсал».

11-26 марта – 18.00

В помещении городского шахматного клуба состоится личный Чемпионат города Апатиты по классическим шахматам среди мужчин и женщин.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Городской шахматный клуб.

16 марта – 12.00

VIII открытое личное первенство г.Апатиты по лыжным гонкам «Приз П.А. Лапшина».

г.Апатиты, МАУДО ДЮСШ «Олимп», лыжный стадион ФСК «Атлет».

17-19 марта - 11.00

XXIV открытые детские соревнования по горнолыжному спорту «Весенняя капель».

г.Апатиты, п.Белореченский, гора Воробьиная. МАУДО ДЮСШ «Олимп», горнолыжный стадион ДЮСШ «Олимп».

18-19 марта - 10.00

Чемпионат и Первенство Мурманской области по скалолазанию на искусственном рельефе «Хибинская весна».

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет», Федерация скалолазания Мурманской области.

18 марта - 10.45

В тире начальной школы МБОУ гимназия № 1 пройдёт открытое Первенство города Апатиты по пулевой стрельбе в упражнении ВП-1. К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие возраста 13 лет и своевременно подавшие заявку.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. МБОУ гимназия № 1.

18-19 марта - 11.00

XII традиционный открытый турнир по кикбоксингу, посвященный участникам боевых действий в горячих точках.

г.Апатиты, МАУДО ДЮСШ «Олимп», ДС ФСК «Атлет».

18 марта - 14.15

Матчевая встреча гг. Кировск и Апатиты по плаванию «Заполярная весна». г.Апатиты, ул. Ленина, 26. МАУДО ДЮСШ «Юность», плавательный бассейн ФСК «Атлет».

19 марта - 10.45

В тире начальной школы МБОУ гимназия № 1 состоится открытый Чемпионат города Апатиты по пулевой стрельбе в упражнениях ВП-1 и ВП-2. В Чемпионате принимают участие спортсмены, достигшие возраста 14 лет и своевременно подавшие заявку.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. МБОУ гимназия № 1.

22-27 марта - 11.00

Мини-футбол. Фестиваль детского футбола «Универсал-2017»

г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУДО ДЮСШ «Олимп», Дворец спорта ФСК «Атлет».

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион ДЮСШ «Олимп».

24-26 марта - 11.00

Открытый турнир по баскетболу.

г.Апатиты, МБУДО ДЮСШ № 1 и СОК «Наука».

24 марта - 18.00

25 марта – 15.30

Товарищеская встреча по хоккею.

г.Апатиты, ул. Ленина, 34 МАУДО ДЮСШ «Юность», крытый каток.

25-26 марта - 11.00

Турнир по боксу «Весенние лучики» для начинающих боксёров.

г.Апатиты, ул. Фестивальная, 10а. МАУДО ДЮСШ «Олимп», зал бокса ДЮСШ «Олимп» «Боец».

31 марта 4 апреля - 11.00

Приключенческие соревнования по северному многоборью «Эскимосские игры». Федерация туризма города Апатиты.

г.Апатиты, Хибины, район озера Малый Вудьявр.

г.Кировск

11-12 марта - 12.00

В районе санаторного комплекса «Тирвас», на лыжном стадионе пройдут соревнования по ездовому спорту (собачьи упряжки), в рамках традиционного «Праздника Севера».

г.Кировск, улица Ботанический Сад, 29. Район санаторного комплекса «Тирвас».

г.Мурманск

9 марта - 21.00

Чемпионат города Мурманска.

«Авангард» - «РеалСталь».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

11 марта - 17.30

В Ледовом Дворце Мурманска для любителей настоящего хоккея в рамках подготовки игроков к Всероссийскому первенству среди молодёжных команд НМХЛ в сезоне 2017/18, впервые в истории Мурманской области состоится хоккейный матч между действующей командой Молодёжной хоккейной лиги МХК «Атланты» (г.Мытищи) и МХК «Северные Хаски» (г.Мурманск).

МХК «Атланты» сильные соперники, представляют Московскую область в Молодёжной хоккейной лиге.

«Этот матч откроет новые перспективы, положительно повлияет на повышение мастерства и подготовку игроков к Всероссийскому первенству среди молодёжных команд НМХЛ в сезоне 2017/18, - рассказывает Михаил Черковский, генеральный директор ГАУМО «Хоккейный центр Московской области». - Для Мурманской области это крайне важное событие не только в спортивной сфере, но и социальной. Создание профессионального хоккейного клуба «Северные хаски» позволит местным ребятам заниматься хоккеем на совершенно другом уровне. Со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы матч между «Северными хаски» и «Атлантами» был максимально освещен на наших информационных ресурсах».

Вход платный. Билеты на матч в кассах Ледового дворца. В 17.30 начало развлекательной программы, в 18.15 - начало матча.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый Дворец спорта.