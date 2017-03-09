Спортивная афиша
п.Раякоски
11 марта – 13.00
В посёлке Раякоски Мурманской области в рамках Праздника Севера состоится традиционная XX Лыжня дружбы стран Баренцева региона - уникальный массовый лыжный пробег по территории трёх государств - России, Финляндии и Норвегии. Организатором и партнером международного пробега выступает ПАО «ТГК-1».
п.Раякоски.
г.Апатиты
11-12 марта - 10.00
Открытое Первенство города Апатиты по фигурному катанию.
г.Апатиты, ул. Ленина, 34 МАУДО ДЮСШ «Юность», ледовая арена.
11-12 марта - 11.00
Открытый командный турнир по дзюдо среди юношей 2003-2005 годов рождения в рамках движения «Дети России образованны и здоровы». К участию в соревнованиях допускаются юноши 2003-
г.Апатиты, ул. Ферсмана, 40а. МБУДО ДЮСШ № 1 и СОШ № 5.
11 марта – 3 апреля - 11.00
Мини-футбол. Зимнее Первенство города Апатиты среди образовательных учреждений в рамках движения «Дети России образованны и здоровы». Соревнования будут проводиться среди юношей 2004-2006 и 2007-2009 годов рождения.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. МАУДО ДЮСШ «Олимп», стадион ДЮСШ «Универсал».
11-26 марта – 18.00
В помещении городского шахматного клуба состоится личный Чемпионат города Апатиты по классическим шахматам среди мужчин и женщин.
г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Городской шахматный клуб.
16 марта – 12.00
VIII открытое личное первенство г.Апатиты по лыжным гонкам «Приз П.А. Лапшина».
г.Апатиты, МАУДО ДЮСШ «Олимп», лыжный стадион ФСК «Атлет».
17-19 марта - 11.00
XXIV открытые детские соревнования по горнолыжному спорту «Весенняя капель».
г.Апатиты, п.Белореченский, гора Воробьиная. МАУДО ДЮСШ «Олимп», горнолыжный стадион ДЮСШ «Олимп».
18-19 марта - 10.00
Чемпионат и Первенство Мурманской области по скалолазанию на искусственном рельефе «Хибинская весна».
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет», Федерация скалолазания Мурманской области.
18 марта - 10.45
В тире начальной школы МБОУ гимназия № 1 пройдёт открытое Первенство города Апатиты по пулевой стрельбе в упражнении ВП-1. К соревнованиям допускаются спортсмены, достигшие возраста 13 лет и своевременно подавшие заявку.
г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. МБОУ гимназия № 1.
18-19 марта - 11.00
XII традиционный открытый турнир по кикбоксингу, посвященный участникам боевых действий в горячих точках.
г.Апатиты, МАУДО ДЮСШ «Олимп», ДС ФСК «Атлет».
18 марта - 14.15
Матчевая встреча гг. Кировск и Апатиты по плаванию «Заполярная весна». г.Апатиты, ул. Ленина, 26. МАУДО ДЮСШ «Юность», плавательный бассейн ФСК «Атлет».
19 марта - 10.45
В тире начальной школы МБОУ гимназия № 1 состоится открытый Чемпионат города Апатиты по пулевой стрельбе в упражнениях ВП-1 и ВП-2. В Чемпионате принимают участие спортсмены, достигшие возраста 14 лет и своевременно подавшие заявку.
г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. МБОУ гимназия № 1.
22-27 марта - 11.00
Мини-футбол. Фестиваль детского футбола «Универсал-2017»
г.Апатиты, ул. Победы, 4. МАУДО ДЮСШ «Олимп», Дворец спорта ФСК «Атлет».
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 21. Стадион ДЮСШ «Олимп».
24-26 марта - 11.00
Открытый турнир по баскетболу.
г.Апатиты, МБУДО ДЮСШ № 1 и СОК «Наука».
24 марта - 18.00
25 марта – 15.30
Товарищеская встреча по хоккею.
г.Апатиты, ул. Ленина, 34 МАУДО ДЮСШ «Юность», крытый каток.
25-26 марта - 11.00
Турнир по боксу «Весенние лучики» для начинающих боксёров.
г.Апатиты, ул. Фестивальная, 10а. МАУДО ДЮСШ «Олимп», зал бокса ДЮСШ «Олимп» «Боец».
31 марта 4 апреля - 11.00
Приключенческие соревнования по северному многоборью «Эскимосские игры». Федерация туризма города Апатиты.
г.Апатиты, Хибины, район озера Малый Вудьявр.
г.Кировск
11-12 марта - 12.00
В районе санаторного комплекса «Тирвас», на лыжном стадионе пройдут соревнования по ездовому спорту (собачьи упряжки), в рамках традиционного «Праздника Севера».
г.Кировск, улица Ботанический Сад, 29. Район санаторного комплекса «Тирвас».
г.Мурманск
9 марта - 21.00
Чемпионат города Мурманска.
«Авангард» - «РеалСталь».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
11 марта - 17.30
В Ледовом Дворце Мурманска для любителей настоящего хоккея в рамках подготовки игроков к Всероссийскому первенству среди молодёжных команд НМХЛ в сезоне 2017/18, впервые в истории Мурманской области состоится хоккейный матч между действующей командой Молодёжной хоккейной лиги МХК «Атланты» (г.Мытищи) и МХК «Северные Хаски» (г.Мурманск).
МХК «Атланты» сильные соперники, представляют Московскую область в Молодёжной хоккейной лиге.
«Этот матч откроет новые перспективы, положительно повлияет на повышение мастерства и подготовку игроков к Всероссийскому первенству среди молодёжных команд НМХЛ в сезоне 2017/18, - рассказывает Михаил Черковский, генеральный директор ГАУМО «Хоккейный центр Московской области». - Для Мурманской области это крайне важное событие не только в спортивной сфере, но и социальной. Создание профессионального хоккейного клуба «Северные хаски» позволит местным ребятам заниматься хоккеем на совершенно другом уровне. Со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы матч между «Северными хаски» и «Атлантами» был максимально освещен на наших информационных ресурсах».
Вход платный. Билеты на матч в кассах Ледового дворца. В 17.30 начало развлекательной программы, в 18.15 - начало матча.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а. Ледовый Дворец спорта.